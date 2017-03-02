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Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Kıbrıs Gazisi Askeri Törenle Toprağa Verildi

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Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Kıbrıs Gazisi Askeri Törenle Toprağa Verildi
Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi Saadet Yalçın, Milas-Ören'de kaza yaptı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi Saadet Yalçın, Milas-Ören'de kaza yaptı. Yalçın'ın uçuruma yuvarlanan araç içindeki cesedi ertesi gün bir çoban tarafından bulundu. Kıbrıs Gazisi askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Marmaris'in Çetibeli Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk babası 64 yaşındaki Saadet Yalçın, önceki gün Milas Gaziler Derneği Başkanı Mehmet Savran'ı ziyaret etmek için Milas'ın Ören beldesine yola çıktı. Yalçın'ın kullandığı otomobil Ören yakınlarında kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Yakınlarının haber alamadığı Yalçın'ı arama çalışmaları sürerken, bölgede hayvanlarını otlatan bir çoban uçuruma yuvarlanmış halde bir araç ve içinde bir ceset gördü. Çobanın haber vermesiyle olay yerine gelen jandarmaya ekipleri cesedin Yalçın'a ait olduğunu tespit etti. Bulunduğu yerden çıkarılan Yalçın'ın cesedi Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yalçın'ın cenazesi, Marmaris'te düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.

Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Kıbrıs Gazisi Askeri Törenle Toprağa Verildi

Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Kıbrıs Gazisi Askeri Törenle Toprağa Verildi

Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Kıbrıs Gazisi Askeri Törenle Toprağa Verildi

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