Trafik Kazasında Ölen Arkadaşlarının İsmi Kütüphanede Yaşayacak

Afyonkarahisar'da, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı Çiğiltepe ve Mahfiruz Hatice Sultan Yurdu öğrencileri, geçirdiği bir trafik kazasında hayatını...

Afyonkarahisar'da, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı Çiğiltepe ve Mahfiruz Hatice Sultan Yurdu öğrencileri, geçirdiği bir trafik kazasında hayatını kaybeden arkadaşları "Merve Egin" anısına kitap toplama kampanyası başlatıp kütüphane kurdular.

Gençler, kampanya kapsamında topladıkları kitapları Şuhut Çakırözü Köyü İlkokulu ve Ortaokulu'na hediye ettiler. Toplanan kitaplar ile oluşturulan ve kütüphaneye "Öğretmen Merve Egin" ismini vererek arkadaşlarının fotoğrafını asan KYK öğrencileri, hayali öğretmenlik olan arkadaşlarını unutmadılar. KYK öğrencilerini Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, Okul Müdürleri ve öğrenciler sevinç içinde karşıladı. Veliler, KYK öğrencileri için ikramlar hazırlayarak, kütüphane için teşekkür ettiler. KYK öğrencileri, yanlarında getirdikleri kırtasiye malzemelerinden oluşan hediyelerle de minik kardeşlerini sevindirdiler. Kalemliklerin içinden çıkan çikolatalar çocukların yüzünde tatlı bir tebessüm oluşturdu.