Trafik Kazasında Ölen Polis Memuru Toprağa Verildi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde devriye görevi sırasında meydana gelen trafik kazasında şehit olan 26 yaşındaki polis memuru Özgür Korkmaz son yolculuğuna...

Şırnak'ın Silopi ilçesinde devriye görevi sırasında meydana gelen trafik kazasında şehit olan 26 yaşındaki polis memuru Özgür Korkmaz son yolculuğuna uğurlandı.

Trafik kazasında şehit olan, polis memuru 26 yaşındaki Özgürk Korkmaz'ın naaşı, cenaze namazının kılınması için Hunat Camii'ne getirildi. Cenaze namazına Vali Süleyman Kamçı, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Özgür Korkmaz'ın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Korkmaz'ın naaşı, kılınan namazın ardından İncesu ilçesine bağlı Saraycık köyü mezarlığına defnedildi.