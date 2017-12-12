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Trafik Magandaları Yolu Kapattı Vatandaşlar İsyan Etti

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Trafik Magandaları Yolu Kapattı Vatandaşlar İsyan Etti
Tuzla'da trafik magandalar ana caddede drift yaparak caddeyi trafiğe kapattı.

Tuzla'da trafik magandalar ana caddede drift yaparak caddeyi trafiğe kapattı. Akşam saatlerinde magandaların tehlikeli şovlarıyla yolu trafiğe kapatmalarına vatandaşlar isyan ederek ,kornaya bastı. Tüm bu yaşananlar ise bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Tuzla Şifa Mahallesi'de trafik magandaları dün akşam sahnedeydi. Ana cadde üzerinde yanlama diye tabir edilen hareketi yapan magandalar ana caddeyi trafiğe kapattı. Evlerine giden vatandaşlar, magandaların caddeyi yola kapatıp şov yapmasına isyan etti. Araç sahipleri kornaya basarak magandaları protesto etti. Magandalar ise buna aldırış etmeden bir süre daha şovlarına devam edip caddeden ayrıldı. Tüm bu yaşananlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde magandalara caddeyi yola kapatıp drift yapıyorlar. Diğer sürücüler durumu kornaya basıp protesto ederken, magandalar bir süre daha şov yapıp ayrılıyorlar.

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