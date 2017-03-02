  • BIST 89.688
  • Altın 148,028
  • Dolar 3,6976
  • Euro 3,8969
  • Samsun 22 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 11 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 21 °C
  • Sinop 10 °C
  • Giresun 18 °C
  • Amasya 16 °C
  • Rize 17 °C
  • Trabzon 19 °C

Trafik Magandası Drift İçin Yolu Kapattı

» »
Trafik Magandası Drift İçin Yolu Kapattı
Bayrampaşa'da bir trafik magandası drift şovu için adeta yolu kapattı.

Bayrampaşa'da bir trafik magandası drift şovu için adeta yolu kapattı. Canlarını tehlikeye atmak istemeyen sürücüler araçlarını kenara çekerek trafik magandasının şovunu izlerken o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Bayrampaşa'da trafik magandası drift şovu için adeta yolu kapattı. Trafik magandası yaptığı tehlikeli şovla hem kendi hayatını hemde sürücülerin hayatını tehlikeye atarken sürücüler yollarına devam edemedi. Canlarını tehlikeye atmak istemeyen sürücüler araçlarını kenara çekerek trafik magandasının şovunu izlemek zorunda kaldı. O anlar saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kameralara yansıyan görüntülerde, trafik magandası drift yapıyor. Bazı sürücülerde arabalarını kenara çekip trafik magandasının drift şovu bitene kadar izliyor.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Van’da Uyuşturucu Operasyonu02 Mart 2017 Perşembe 11:03
  • Tsk’da Fetö Operasyonu: 40 Gözaltı02 Mart 2017 Perşembe 11:03
  • Trafik Magandası Drift İçin Yolu Kapattı02 Mart 2017 Perşembe 11:03
  • Erzurum’da Fetö Operasyonu: 5 Tutuklama02 Mart 2017 Perşembe 11:03
  • Lüks Otomobilinde Öldürülen Şahsın Katil Zanlısı Yakalandı02 Mart 2017 Perşembe 10:58
  • Eskişehir’de Bylock’çu 17 Eski Emniyet Mensubu Gözaltına Alındı02 Mart 2017 Perşembe 10:58
  • Antalya Fetö Operasyonu: 22 Gözaltı02 Mart 2017 Perşembe 10:53
  • Fethiye’de Çalılıkların Arasında 29 Sığınmacı Yakalandı02 Mart 2017 Perşembe 10:53
  • Yeni Adli Tıp Raporu Platonik Aşığın Tezlerini Çürüttü02 Mart 2017 Perşembe 10:48
  • Muş Merkezli 8 İlde Fetö Operasyonu: 12 Tutuklama02 Mart 2017 Perşembe 10:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti