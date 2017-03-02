Trafik Magandası Drift İçin Yolu Kapattı

Bayrampaşa'da bir trafik magandası drift şovu için adeta yolu kapattı.

Bayrampaşa'da bir trafik magandası drift şovu için adeta yolu kapattı. Canlarını tehlikeye atmak istemeyen sürücüler araçlarını kenara çekerek trafik magandasının şovunu izlerken o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Bayrampaşa'da trafik magandası drift şovu için adeta yolu kapattı. Trafik magandası yaptığı tehlikeli şovla hem kendi hayatını hemde sürücülerin hayatını tehlikeye atarken sürücüler yollarına devam edemedi. Canlarını tehlikeye atmak istemeyen sürücüler araçlarını kenara çekerek trafik magandasının şovunu izlemek zorunda kaldı. O anlar saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kameralara yansıyan görüntülerde, trafik magandası drift yapıyor. Bazı sürücülerde arabalarını kenara çekip trafik magandasının drift şovu bitene kadar izliyor.