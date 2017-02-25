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Trafik Magandası Terör Estirdi

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Trafik Magandası Terör Estirdi
İstanbul'da E-5 Otoyolunda bir trafik magandası aracıyla yaptığı tehlikeli şovlarla ortalığı birbirine kattı.

İstanbul'da E-5 Otoyolunda bir trafik magandası aracıyla yaptığı tehlikeli şovlarla ortalığı birbirine kattı. Trafik magandasının tehlikeli hareketleri ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

E-5 Otoyolunda seyreden bir trafik magandası kazaya davetiye çıkardı. Trafikte yaptığı tehlikeli şovlarla ortalığı birbirine katan maganda, araçların hızla ilerlediği otoyolda makas atarak ilerlemeye başladı. Trafikte yaptığı tehlikeli hareketlerle ortalığı birbirine katan şahıs araçta bulunan başka bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Cep telefonu kameraların yansıyan görüntülerde bir trafikte araçlar hızla ilerliyor. Bu sırada trafik magandası araçların arasından makas atarak geçiyor.

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