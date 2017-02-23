Trafik Polislerinden Sıkı Denetim

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde şehir giriş ve çıkışları ile çevre yolu üzerinde polis denetimlerini sürdürüyor.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde şehir giriş ve çıkışları ile çevre yolu üzerinde polis denetimlerini sürdürüyor.

Şehir içi trafik ekipleri ve bölge trafik ekipleri, Balıkesir, Kütahya ve Emet ilçe istikameti yol girişlerinde araçlarda ehliyet ve ruhsat incelemesinin yanı sıra, tabletle sorgulama, şüpheli gördükleri araçları da kontrol ediyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri şehir içinde dikkatsiz araç sürücülerini uyararak, trafik ışık ve tabelalarına uymayanlara, özellikle de hatalı park yapanlara gerekli cezai işlemleri uyguluyor. (Tİ - EFE)