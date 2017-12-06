Trafik Ve Yaya Akışını Engelleyen Direkler Kaldırılıyor

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yol genişletme ve asfalt çalışması yapılan Hasanbey Caddesi'nde trafik ve yaya akışını engelleyen elektrik ve...

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yol genişletme ve asfalt çalışması yapılan Hasanbey Caddesi'nde trafik ve yaya akışını engelleyen elektrik ve telefon direkleri kaldırılıyor.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım Onarım Dairesi ile Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından kısa bir süre önce Hasanbey Caddesi'nde başlatılan çalışmalar aralıksız bir şekilde sürüyor. Çalışma kapsamında yol genişliği 20 metreye çıkarılırken, caddeye iki adet de kavşakta yapılacak. Ayrıca çalışmaları engelleyen elektrik ve telefon direkleri ise kısa bir süre içerisinde kaldırılacak.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'nun talimatları doğrultusunda devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fazıl Tamer, çalışmaları büyük ölçüde etkileyen elektrik ve telefon direklerinin kaldırılması için çalışma başlattıklarını söyledi. Yaklaşık 4,5 kilometre uzunluğundaki Hasanbey Caddesi'nin kentin en eski mahallerinden biri olan Şabaniye Mahallesi'nde yer aldığını belirten Tamer, "Burada yol genişletme ve asfalt çalışması yaptık. İpekyolu Caddesi'ne bağlanan Hasanbey Caddemiz yaklaşık 4,5 kilometre uzunluğundadır. Burada genişletme ve asfalt çalışmasının yanı sıra Ulaşım Dairesi Başkanlığımız da Şabaniye Mezarlığının bulunduğu beş yolun bağlantı noktası ile Ferit Melen İlköğretim Okulunun olduğu dört yolun bağlantı noktasında kavşak düzenlemesi yapıyoruz. Caddemizin bir kısmını asfaltladık. Hava şartları el verdiği sürece çalışmaların devam edeceği caddemizde sağlı sollu kaldırım çalışması da yapacağız. Valimizin talimatlarıyla yolun ışıklandırılması da yapılacak" şeklinde konuştu.

Çalışmaların tamamlanmasıyla caddenin son derece ferah ve modern bir yapıya kavuşacağını ifade eden Tamer, "Büyükşehir Belediyesi adına özellikle cadde üzerinde ikamet eden vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Kendi arsalarını hibe ederek çalışmalarımıza büyük katkı sundular. Öte yandan yol çalışmalarımıza engel olan elektrik ve telefon direkleri söz konusudur. Bu konuda da ilgili kurumlar, valimizin talimatlarıyla en kısa sürede bunları kaldırılacaklar" diye konuştu.