Trafikte Bir Düğüm Daha Çözüldü

Kesintisiz ulaşım hedefiyle Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen ve Yakın Çevre Yolu'nu Bursa-Mudanya kara yoluna bağlayan Balat Yolu...

Kesintisiz ulaşım hedefiyle Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen ve Yakın Çevre Yolu'nu Bursa-Mudanya kara yoluna bağlayan Balat Yolu hizmete açıldı.

Bursalıların Balat'a, Balatlıların da şehir merkezine geçişinde büyük sıkıntılara sebep olan kara yolu, çevre yolundan Balat'a, semt içinden de Bursa-Mudanya kara yoluna verilen alternatif yolla rahatlatıldı. Toplam 1 milyon 250 bin TL'ye mal olan ve finansmanını İşadamı Hüseyin Özdilek'in sağladığı Balat Yolu, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe tarafından araç geçişine açıldı.

Yolun açılışında konuşan konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, bundan yaklaşık 1 yıl önce ana arterlerde sola dönüşü kaldırdıklarını, bu nedenle Balat bölgesinde ulaşımda sıkıntılar baş gösterdiğini söyledi. Başta İşadamı Hüseyin Özdilek olmak üzere bölge halkının, muhtarların kendisini ziyaret ettiğini ve Balat'a çevre yolundan giriş verilmesi yönünde talepte bulunduğunu hatırlatan Başkan Altepe, Karayolları Genel Müdürlüğü'yle yapılan istişareler sonucunda Balat Yolu'nu inşa ederek yaşanılan sıkıntının önüne geçtiklerini belirtti. Balat Yolu'nun hizmete alınmasıyla bölge sakinlerinin Bursa ile Mudanya istikametlerine gidebilmesinin kesintisiz olarak sağlandığını kaydeden Başkan Altepe, "Sonuçta güzel bir düzenleme oldu. Bu konuda katkılarını esirgemeyen İşadamı Hüseyin Özdilek'e ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Altepe, konuşmasında, şehir içi trafik sıkıntısının büyük dert olduğuna da değindi. Yeni yollar açılmasına ve kavşaklar yapılmasına rağmen yine de ulaşımda sıkıntılar yaşandığını kaydeden Altepe, "Bu kapsamda Büyükşehir olarak gece gündüz demeden gayret sarf ediyoruz. Nerede bir sıkıntı varsa müdahale ediyoruz. Bütçemizin üçte ikisi ulaşıma gidiyor. Şimdi artık daha fazlasını ayırmayı düşünüyoruz. Çünkü her ay 6 bin bin araç Bursa'da trafiğe çıkıyor. Her geçen gün yaşanılan sıkıntılar da büyüyor. Ayıracağımız bütçe ile yapacağımız düzenlemeler de artacak. İnşallah 1 yıl sonra Bursa'da ulaşımda çok şey değişmiş olacak" diye konuştu.

Başkan Altepe'den sonra söz alan işadamı Hüseyin Özdilek ise, Balat Yolu'nun açılması noktasında Büyükşehir'den destek istediklerini ve arzuladıkları sonuca ulaştıklarını dile getirdi. Daha önce bölgede alternatif yol olmadığı için büyük sıkıntıların yaşandığını kaydeden işadamı Özdilek, yapılan yatırım nedeniyle Başkan Altepe'ye teşekkür etti. Konuşmaların ardından protokol üyeleri, Balat Yolu'nu trafiğe açan kurdeleyi birlikte kesti. Başkan Altepe, açılışın ardından makam aracını kullanarak yolu test etti.