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Trafikte Makas Atan Maganda Kamerada

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Trafikte Makas Atan Maganda Kamerada
E-5 otoyolunda makas atarak ilerleyen sürücü kazaya davetiye çıkardı.

E-5 otoyolunda makas atarak ilerleyen sürücü kazaya davetiye çıkardı. Trafik magandasının tehlikeli şovu başka bir araçta bulunan kameraya yansıdı.

Yine bir trafik magandası trafikte terör estirdi. E- 5 otoyolu Mecidiyeköy mevkinde ilerleyen bir sürücü trafikte hızla ilerlediği sırada araçların arasında makas atmaya başladı. Kazaya davetiye çıkaran trafik magandasının tehlikeli şovunu ise başka bir sürücünün aracında bulunan kamera kaydetti. Araç kamerasına yansıyan görüntülerde bir anda hızını arttıran bir araç makas atmaya başlıyor. Akan trafikte makas atarak ilerleyen araç giderek hızını arttırarak uzaklaşıyor.

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