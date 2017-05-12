Trafikte Tartıştığı Hamile Doktoru Vuran Şüpheli Tutuklandı

Konya'da trafikte tartıştığı hamile doktoru tabancayla vurarak yaralayan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya'da trafikte tartıştığı hamile doktoru tabancayla vurarak yaralayan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Ankara Caddesi Beşyol Kavşağındaki trafik ışıklarında meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, aile hekimi Aliye Avcı kullandığı 42 FGE 36 plakalı otomobil ile kırmızı ışıkta durduğu sırada, İsmail U. 42 EM 226 plakalı hafif ticari araçla Avcı'nın otomobiline çarptı. Kazadan sonra iki sürücü arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma üzerine korkarak aracına binen Avcı, hareket etmek istediği sırada tartıştığı araç sürücüsünün yanında bulunan arkadaşı Hasan Ç. tabancayla ateş etti. Tabancadan çıkan kurşun otomobilin bagajından girerek sürücü koltuğunda oturan ve 8 haftalık hamile olduğu öğrenilen kadın doktorun bel ile kalça kısmı arasına saplandı. Olay üzerine şüpheliler araca binerek olay yerinden kaçmak istediği sırada kavşakta görev yapan trafik polislerince yakalanmış ve gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, Hasan Ç. ve arkadaşı İsmail U. Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. İki şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Konya Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden Hasan Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, arkadaşı İsmail U. ise serbest kaldı.