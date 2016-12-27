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Trafik’ten Sürücülere Emniyet Kemeri Uyarısı

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Trafik’ten Sürücülere Emniyet Kemeri Uyarısı
Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, sürücülere emniyet kemeri takılması gerekliliğini gösteren etiketler...

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, sürücülere emniyet kemeri takılması gerekliliğini gösteren etiketler dağıttı.

Salihli Oto Terminalinde gerçekleştirilen etiket dağıtımına İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşcı başta olmak üzere İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Emin Karaca, Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amiri Mustafa İpek, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Murat Dağıstanlı, Güven Turizm Başkanı Ahmet Manav ile kooperatif başkanları ve sürücüler katıldı. Sürücülere araçlarına bindiklerinde ilk yapılması gerekenin emniyet kemerinin takılması olduğunu ifade eden İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşcı "Çünkü her zaman iyi bilmeliyiz. Emniyet kemeri bizi hayata bağlar" dedi.

Taşcı, amaçlarının hiçbir zaman ceza yazmak olmadığını belirterek, amaçlarının meydana gelebilecek olan trafik kazalarında can ve mal kaybını en aza indirmek olduğunu söyledi.

Salihli'deki sürücülere emniyet kemeri takılması yönünde farkındalık yaratmak için sticker dağıttıklarını belirten Taşcı, sürücüler ve yolcuların emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı.

İlçe Emniyet Müdürü Taşcı, Emniyet Müdür Yardımcısı Karaca ile Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Dağıstanlı, araçlara sticer yapıştırdı.

Trafik’ten Sürücülere Emniyet Kemeri Uyarısı

Trafik’ten Sürücülere Emniyet Kemeri Uyarısı

Trafik’ten Sürücülere Emniyet Kemeri Uyarısı

Trafik’ten Sürücülere Emniyet Kemeri Uyarısı

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