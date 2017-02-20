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Traktör İle Beton Bariyerlerin Arasına Sıkışan Sürücü Öldü

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Traktör İle Beton Bariyerlerin Arasına Sıkışan Sürücü Öldü
Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Kaza, Kumluca ilçesine bağlı Karacaağaç Mahallesi Ballık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karacaağaç Mahallesi'ndeki evinin yakınından 48 U 18 27 plakalı traktörüne yüklediği odunları ilçe merkezindeki bir tanıdığına götürmek üzere yola çıkan Engin Miktariye (32), Delice Deresi'ne geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Traktör dere yatağına yuvarlanırken, sürücü traktör ile beton bariyerlerin arasına sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Engin Miktariye'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Şahsın yakınları fenalık geçirdi. Olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası cenaze otopsi yapılmak üzere Kumluca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili incelemeyi sürdürüyor.

Traktör İle Beton Bariyerlerin Arasına Sıkışan Sürücü Öldü

Traktör İle Beton Bariyerlerin Arasına Sıkışan Sürücü Öldü

Traktör İle Beton Bariyerlerin Arasına Sıkışan Sürücü Öldü

Traktör İle Beton Bariyerlerin Arasına Sıkışan Sürücü Öldü

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