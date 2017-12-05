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Traktör Şarampole Yuvarlandı

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Traktör Şarampole Yuvarlandı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yoldan çıkan traktör, şarampole yuvarlandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yoldan çıkan traktör, şarampole yuvarlandı. Traktör şoförü, kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Şarköy yolu Akasakal mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şarköy'ün Yayaağaç Mahallesi'nde M.S'nin kullandığı traktör, yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

Traktör şoförü M.S, kazadan yara almadan kurtulurken, traktörde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Trakörün, iş makinesi yardımıyla şarampolden çıkarılmasının ardından, yoldaki trafik normale döndü.

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