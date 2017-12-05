Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yoldan çıkan traktör, şarampole yuvarlandı. Traktör şoförü, kazayı yara almadan atlattı.
Kaza, Şarköy yolu Akasakal mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şarköy'ün Yayaağaç Mahallesi'nde M.S'nin kullandığı traktör, yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.
Traktör şoförü M.S, kazadan yara almadan kurtulurken, traktörde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Trakörün, iş makinesi yardımıyla şarampolden çıkarılmasının ardından, yoldaki trafik normale döndü.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.