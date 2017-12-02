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Traktör Satışları Yüzde 50 Arttı

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Traktör Satışları Yüzde 50 Arttı
Kütahya'nın Aslanapa, Çavdarhisar ve Altıntaş ilçelerinde, traktör satışlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 oranında arttığı bildirildi.

Kütahya'nın Aslanapa, Çavdarhisar ve Altıntaş ilçelerinde, traktör satışlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 oranında arttığı bildirildi.

Özel bir şirkete ait traktörlerin satış temsilciliğini yapan Ali Okumuş, Türk çiftçisinin teknolojik ürünleri yakından takip ettiğini dile getirdi.

Okumuş, "Kütahya'da yıl içerisinde 750 traktör satışı yaptık. Özellikle Altıntaş, Aslanapa ve Çavdarhisar ilçelerimizde satış oranlarımız arttı. Yağışlar ve verim yönünden çiftçilerimiz için güzel bir yıl oldu. Pancar üretiminde beklenen verim yakalandı. Bu da traktör talebini arttırdı. İç pazar satışları yüzde 50 büyüdü. Kütahya genelinde ciromuzu yarı yarıya arttırdık. Böylelikle bu rakamlar bize ciro rekoru getirdi. Türk çiftçisi artık tarımda kullandığı traktöre ve diğer tarım aletlerinin teknolojik olanlarına yatırım yapıyor. 10 yıl önce çift çeker traktör satış oranı yüzde 29 iken şu anda yüzde 60'a çıktı. Satılan her 100 traktörün 80'i çift çeker. Bu çok önemli. Çift çeker demek tarlayı iyi tutan demek, iyi çekiş demek, daha az yakıt tüketimi demek. O yüzden çift çeker olması çok önemli. Sadece yüksek beygir gücü değil, sadece çift çeker değil, lastik oranlarından tutun, kabinli traktöre kadar, yükleyici traktörlere kadar, çiftçimiz artık verimlilik için yatırım yapıyor. Üretici, teknolojinin modern üretim, teknikleriyle değiştiğini gördü. Bunda tabii ki Gıda, Tarım ve Hayvancılık Tarım Bakanlığı'nın teşvik destekleme politikaları, bankaların kredi destekleri de çok etkili oluyor" diye konuştu.(YD-EFE)

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