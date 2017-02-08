  • BIST 87.477
  • Altın 148,464
  • Dolar 3,7390
  • Euro 3,9945
  • Samsun 5 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara -1 °C
  • İzmir 9 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 10 °C
  • Giresun 12 °C
  • Amasya 2 °C
  • Rize 6 °C
  • Trabzon 10 °C
  • Halkımız Güçlü Türkiye için 'evet' diyecektir
  • 'O formaya aşığım'
  • Büyükşehir'in mücadele araçları görüntülendi
  • Halkımız Güçlü Türkiye için 'evet' diyecektir
  • 'O formaya aşığım'
  • Büyükşehir'in mücadele araçları görüntülendi
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT
  • Canlı Tv İzle - Halk TV ve Ulusal Kanal Online İzle

Traktörle Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

» »
Traktörle Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
Manisa'nın Selendi ilçesinde traktörle karşı yönden gelen otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Manisa'nın Selendi ilçesinde traktörle karşı yönden gelen otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün 17.00 sıralarında Çortak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selendi istikametinden Havaoğlu Mahallesi yönüne seyir halinde olan Ramazan Yıldız'ın kullandığı 45 U 3170 plakalı traktör, karşı yönden gelen Ayşe Şahinkaya idaresindeki 35 P 1795 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan Ayşe Şahinkaya, Elmas Dirik ve Mustafa Dirik, traktörde ise Ramazan Yıldız ve Abdullah Yıldız yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 sağlık ve Jandarma ekiplerine bildirdi. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Selendi İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumu iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza nedeniyle araçlarda maddi hasar meydana geldi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Traktörle Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Traktörle Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Traktörle Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Traktörle Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Otomobil Korkuluklara Çarptı, Motoru 100 Metre İleriye Fırladı08 Şubat 2017 Çarşamba 00:13
  • Adana’da 5 Yaşındaki Çocuk Av Tüfeğiyle Babasını Öldürdü08 Şubat 2017 Çarşamba 00:13
  • Eyüp’te Gecekondu Yangını07 Şubat 2017 Salı 23:18
  • Öğrenci Servisinin Çarptığı Yaşlı Kadın Hastanede Öldü07 Şubat 2017 Salı 23:03
  • Elazığ’da Ambulans İle Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı07 Şubat 2017 Salı 22:58
  • Nevşehir’de Fetö’den 2 Tutuklama07 Şubat 2017 Salı 22:53
  • Fenerbahçe İdari Menajeri Hasan Çetinkaya’yı Başından Yaralayan Şahıs Yakalandı07 Şubat 2017 Salı 22:43
  • Ağrı’da Fetö Operasyonunda 2 Tutuklama07 Şubat 2017 Salı 22:33
  • Polisin ‘Dur’ İhtarına Uymayan Sürücü, Direğe Çarptı07 Şubat 2017 Salı 21:33
  • Güvenlik Görevlisinin Bıçaklayarak Öldüren Şahıs Tutuklandı07 Şubat 2017 Salı 21:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti