Trakya Birlik Güreşçilerinden Bir Başarı Daha

Trakya Birlik Spor Kulübü, U23 Bayanlar Güreş Türkiye Şampiyonası'nda 3 birincilik, 1 ikincilik alarak toplam 51 puan ile Türkiye 2'ncisi oldu.

Trakya Birlik Spor Kulübü, U23 Bayanlar Güreş Türkiye Şampiyonası'nda 3 birincilik, 1 ikincilik alarak toplam 51 puan ile Türkiye 2'ncisi oldu.

25-26 Şubat tarihlerinde Yalova 90. Yıl Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen U23 Bayanlar Güreş Türkiye Şampiyonası sona erdi. Yapılan müsabakalarda toplam 95 sporcu minderde ter dökerken, maçlar 8 sıklette yapıldı.

Trakya Birlik Spor Kulübü 5 sıklette katıldığı şampiyonada 3 birincilik, 1 ikincilik alarak toplam 51 puan ile Türkiye 2'incisi oldu. 55 kiloda Bediha Gün, 60 kiloda Gamze Nur Adakan, 63 kiloda Sinem Topçu 1'inci olurken, 53 kiloda güreşen Laman Gurbanova ise 2'nci oldu.

Trakya Birlik Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan şampiyonada eksik sıkletlerimiz olmasına rağmen topladığımız 51 puan ile Türkiye 2'ncisi olma başarısını gösteren kulüp sporcularına ve teknik ekibine teşekkür eder, ülkemizi uluslararası platformda temsil edecek sporcularımıza başarılar dileriz" denildi.