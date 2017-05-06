Trakya Bölgesi Ar-ge Projeleriyle Adından Söz Ettirdi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığının himayesi altında gerçekleştirilen Uluslararası Ar-Ge İşbirlikleri Zirvesi ve Fuarı İstanbul...

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığının himayesi altında gerçekleştirilen Uluslararası Ar-Ge İşbirlikleri Zirvesi ve Fuarı İstanbul Pullman Kongre ve Fuar Merkezi'nde yapıldı.

Trakya Kalkınma Ajansı koordinasyonunda gerçekleştirilen Ar-Ge fuarına Trakya'dan Namık Kemal Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi, Trakya Üniversitesi ile özel sektörden Hema Endüstri A.Ş ve Yünsa San. Tic. A.Ş katıldı.

Sanayici, yatırımcı ve proje sahiplerinin aynı platformda buluştuğu organizasyonda Trakya Üniversitesi'nden 2, Kırklareli Üniversitesi'nden 2, Namık Kemal Üniversitesi 1, Yünsa A.Ş'nin 1 proje ile yer aldığı fuarda toplam 280 Ar-Ge projesi tanıtıldı. Bunun yanı sıra Trakya Kalkınma Ajansı tarafından başlatılan Yeni İşim Girişim programı kapsamında katılan öğrenciler hazırladıkları projeleri tanıtma fırsatını da yakaladılar.

Açılışa katılan ve TRAKYAKA standındaki projeler hakkında bilgi alan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, ARGE alanında Trakya'yı öne çıkarmak istediklerini, bu noktada yeni fikir ve projelere önem verdiklerini vurguladı. Şahin konuşmasının devamında şunları söyledi:

'Kurum olarak parlak iş fikirlerine sahip insanlarımızı destekliyoruz ve bu anlamda Trakya Bölgesine değer katacak yeni markalar çıkarmak ana hedeflerimizden bir tanesi. Bu bağlamda Trakya Kalkınma Ajansı olarak parlak iş fikirlerini Trakya ekonomisine kazandırmak üzere gerçekleştirdiğimiz Demo Day etkinliğinde dereceye giren ilk 3 öğrencimizi Amerika'ya Silikon Vadisi'ne gönderiyoruz. Ayrıca Ajans olarak üniversite-sanayi işbirliği geliştirilmesi için koordinatörlük görevimizi de yerine getiriyoruz. Burada üniversitelerimizde ki değerli hocalarımız ve özel sektörden katılan firmalarımız bilgi birikimi ve tecrübeleriyle hayata geçirdikleri projelerini tanıtabilmeleri ve sanayici ile işbirliği yapabilmeleri için bu organizasyona getirdik. Bu organizasyonda emeği geçenlere, üniversitelerden katılan hocalarıma ve firmalardan katılanlara teşekkür ediyorum.'

Toplam üç gün süren fuarda Genel Sekreter Mahmut Şahin, basına mülakat vererek, fuar hakkındaki görüşlerini kamuoyu ile paylaştı.

Fuarın açılışını Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun yaptı. Açılış gününde Trakya Kalkınma Ajansı standına ilgi yoğundu. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, YÖK Başkanı Prof. Dr. M.A. Yekta Saraç, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Cüneyd Düzyol ve Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş standı ziyaret ederek Trakya Bölgesi'nde yapılan projeler hakkında bilgi aldı.