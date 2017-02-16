Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Şahin: “Türkiye’yi Beraber Kalkındıralım”

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA), İŞKUR Tekirdağ İl Müdürlüğü ve Namık Kemal Üniversitesi...

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA), İŞKUR Tekirdağ İl Müdürlüğü ve Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Meslek Yüksek Okulu (Çorlu MYO) tarafından ortaklaşa hazırlanan "Kayıtlı Çalışıyorum" adlı projeye katılarak eğitim alan ve sertifika almaya hak kazanan 67 kursiyere belgeleri törenle verildi. Törende konuşan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Türkiye'yi hep beraber kalkındırma çağrısında bulundu.

"Projenin verimini almaya başladık"

NKÜ Çorlu MYO Konferans Salonu'nda düzenlenen sertifika programında konuşan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, "Yaklaşık 5-6 ay önce yine burada açılışını yapmış olduğumuz bu projenin verimini almaya, sonuçlarını almaya, sertifikalarını almaya başladığımız ve sizleri bir şekilde geleceğe hazırlama noktasında yazdığımız, çizdiğimiz ama ilk öncesinde hayal ettiğimiz Trakya bölgesindeki öğrencilerimizin, üniversitemiz, İŞKUR ile işbirliği içerisinde elmanın diğer yarısı işverenlerimizle ve ticaret odaları ile beraber sizin gelecekte beraber çalışacağınız birlikte iş yapacağınız insanlarında katılımıyla, Çorlu'nun, Trakya'nın Türkiye'nin daha iyi yerlere gelmesi için hayal ettiğimiz projeyi yazmış ve açılışını yapmıştık. Yazdığımız şeylerin teker teker hayata geçtiğini görmek bizleri mutlu ediyor" dedi.

"Deniz yıldızlarından kaç tanesini denize atabilirsek kendimizi başarılı sayarız"

Üniversitelerde kariyer merkezleri kurarak gençleri geleceğe hazırlamak istediklerini dile getiren Şahin, "67 olan kursiyer sayısı belki rakam olarak az olabilir 30 bine yakın öğrencisi olan Namık Kemal Üniversitesi için 67 sayısı az görünebilir. Kumsaldaki deniz yıldızlarından kaç tanesini denize atabilirsek, bir şekilde kurtarırsak kendimizi o kadar başarılı sayarız. En azından 60-70 kişiyi, Çorlu'nun istihdamına kazandırırsak mutlu oluruz. İstihdam derken de bilinçli bir şekilde elinde bir sertifika var ben bu işi yapacağım, bu şekilde çalışacağım diyerek hazırlanmış, yönlendirilmiş oluyoruz. Ama bununla da yetinmiyoruz ve kariyer merkezleri kuruyoruz. Kariyer merkezleri kurarak başka projelerle sizleri geleceğe hazırlayacağız. Üniversitelerde kariyer merkezleri kurarak sizleri geleceğe hazırlamak istiyoruz" diye konuştu.

"Kurslarla ilgili talepler geliyor"

"Kurslarla ilgili olarak, bize talepler geliyor" diyen Mahmut Şahin, "Orada gördüğümüz en önemli sıkıntı üniversiteyi bitirmiş ama herhangi bir alanda mesleki yeterliliği olmayan, sertifikası olmayan arkadaşlarımıza iş bulmakta zorlanıyoruz. Elmanın yarısı dediğimiz iş dünyası, Trakya'nın her yerindeki sanayiciler personel ararken mutlaka elinde mesleği olan, sertifikası olan, kısa sürede adaptasyonun ardından verim alabileceği arkadaşlar arıyorlar. Yoksa ben üniversiteyi bitirip Çorlu'daki herhangi bir fabrikada işe başladığım zaman 1 yıl daha 2 yıl daha benimle uğraşmak, bana para vermek istemiyor. Çünkü önünde işi var, gücü var, siparişleri var, yapılması gereken işler var. Bu anlamda sertifikalı personel istiyor. 6 ay sonra mesleki becerisini işletmesine katkı sağlasın istiyor" ifadelerini kaydetti.

"Elinizde altın bileziğiniz olsun"

Sertifikaları ve eğitimleri çok önemli bulduğunu da sözlerine ekleyen Şahin açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Almış olduğunuz bu eğitimler özellikle de mesleki eğitimler ve mesleki beceriniz altın bilezik olmalı. Elinizde altın bileziğiniz olursa nereye giderseniz gidin bozdurur, bozdurur harcarsınız. Çünkü altının bir değeri var, her yerde geçiyor. Ama her yerde para ediyor. O yüzden mesleki eğitim ve aldığınız bu sertifikalar çok önemli. Bu eğitimlere ben özel önem veriyorum ve bu yüzden bu projeleri hazırladık, dedik ki bizim de bir katkımız olsun, en azından 67 kişiye katkımız olsun. Diğer projelerimize, diğer öğrencilere örnek olsun bu işe girsinler ve mesleki eğitimlerini alarak becerilerini geliştirsinler ki hayata hazırlansınlar. Emeği geçen herkese ve teşekkür ediyorum" dedi.

"Paydaş olmadan olmaz"

Şahin "Bu projede paydaşlarımız var. Paydaş olmadan, ortak olmadan olmaz. Biz Trakya Kalkınma Ajansı olarak yaptığımız işleri kendi başımıza yapmıyoruz. Artık dünya güçleri birleştiriyor. Bizim gücümüz var, üniversitenin gücü var, İŞKUR'un bakanlığın gücü var, elmanın yarısı olarak işverenlerin gücü var. Hep beraberce oturup, düşünüp karar verip, Çorlu'nun Trakya'nın ve Türkiye'nin geleceğini hazırlamamız lazım. Yoksa ben oturduğum yerden proje yazarsam, hocam sadece öğrencileri ile ne yapsak diye tartışırsa biz yol alamayız. Alamadığımızdan dolayı da diyoruz ki gelin bir olalım, beraber olalım, güç olalım ve Türkiye'yi beraber kalkındıralım. Tüm Türkiye'de istihdam seferberliği başlatıldı. İstihdam seferberliğinde sizler geleceksiniz, başvuru yapacaksınız bu başvuruyu yaparken de istenen talepler var, istihdam edilecek kişinin mutlaka elinde bir belge olsun, ben onu ama kimya alanında, ama oto boya alanında ama diğer alanlarda nerede olduğunu bileyim, bir altın bileziğiniz bir beceriniz olsun ki bu istihdam seferberliğine katkı vermiş olalım. Aldığınız sertifikalar şu anda size bir puan gibi gözükse de gelecekte göreceksiniz 10 puan 20 puan öne geçirecek, katkı sağlayacak ve kapıları daha fazla açacak, ben buna inanıyorum" açıklamasında bulundu.

"Ülkemizin en büyük sorunlarından biri de kayıt dışılık"

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Tekirdağ İl Müdürü Yaşar Esen de sertifika programında yaptığı konuşmada, "Rakamlar üzerinden projenin önemine değinmek istiyorum. Ülkemizin en büyük sorunlarından biri de kayıt dışılıktır. Kayıt dışılıkla ilgili olarak açıklanan rakamlara geriye dönük baktığımızda 2004 yılında yüzde 50'nin üzerinde olan kayıt dışılık daha sonra yüzde 32,6'ya kadar düştü dün açıklanan verilerde de yüzde 33,3'lere kadar çıktığını görüyoruz. Bunun yansımalarını da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan basın toplantılarında basın toplantılarında açıkladığı gibi 2,5 milyar dolar olarak değerlendirdiğimizde bu tür projelerin ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor. Biz bu projelere paydaş olarak katıldığımız gibi kurum olarak da projeler düzenliyoruz. Yetmiyor, Cumhurbaşkanımızın istihdamın arttırılması, işsizliğin düşürülmesi yönündeki talimatları konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Mehmet Müezzinoğlu, Konya'da Milli İstihdam Seferberliği'ni açıkladı. Talimat ve Resmi Gazete'de yayımlanan işveren teşviki ile de işverenlerin üzerindeki prim yükünü karşılamak suretiyle işverenin üzerindeki prim yükünü alıyoruz. İşverenler şu anda sadece istihdam edeceği işçinin çıplak maaşını verecek. Bununla ilgili kurum olarak tüm ticaret odalarında, bu konudaki bilgilendirme toplantılarının programlarını yapmış bulunmaktayız. Teşvikle beraber, projenin daha güzel sonuçlara ulaşacağını umuyorum ve kursiyerlere çalışma hayatında üstün başarılar diliyorum" dedi.

"Geri dönüşler sonraki kurslar için önemli"

Çorlu Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Tuncay Gümüş ise yaptığı konuşmada, "Avrupa Projesi desteği ile Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Meslek Yüksek Okulu, Trakya Kalkınma Ajansı ve İŞKUR ortaklığı ile düzenlenen özellikle CNC Programcılığı, Oto Boya alanlarında toplam 67 kursiyerlerimiz burada başlamış ve bu kursu başarıyla tamamlamışlardır, kendilerini tebrik ediyorum. Bu kursun kendilerine, ailelerine, vatana ve millete hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Bir sonraki projelere bu kursların bu projelerin örnek olmasını diliyorum. Özellikle kursa katılan arkadaşlarımızdan şunu rica ediyorum bu kursta yaşanan aksaklıklar neler, ne yapsak daha iyi olurdu, bunu sizden rica ediyorum. Eğer bu konuda geri dönüş olursa bundan sonraki projelerimizde ve kurslarımızda daha iyi eğitim verebilmemiz için bunlar çok önemli" ifadelerini kullandı.

67 kursiyere sertifikaları verildi

Konuşmaların ardından AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ve hedefinde Trakya'da kayıtlı istihdamın teşvik edilmesi ve kayıt dışı istihdamın azaltılmasına katkı sağlanması bulunan Kayıtlı Çalışıyorum Projesi'ne katılan kursiyerlere sertifikaları verildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen Kayıtlı İstihdamın Teşviki II Hibe Programı kapsamında Trakya Kalkınma Ajansı tarafından Namık Kemal Üniversitesi ortaklığında hayata geçirilen proje kapsamında verilen mesleki eğitim için Trakya Bölgesinde ara eleman ihtiyacı olan makine, tekstil ve otomotiv sektörleri belirlendi. Mesleki eğitime katılan 39 kişi CNC programcısı, 17 kişi tekstil terbiye işçisi ve 11 kişi oto boya işçisi programını başarıyla bitirerek sertifika almaya hak kazandı. Proje kapsamında eğitimler Çorlu Meslek Yüksekokulu laboratuvar ve atölyelerinde gerçekleştirilmiş, dersler Çorlu MYO'nun akademik kadrosu tarafından verilmişti.