  • BIST 94.423
  • Altın 141,798
  • Dolar 3,5981
  • Euro 3,9206
  • Samsun 24 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 20 °C
  • İzmir 26 °C
  • Ordu 17 °C
  • Sinop 19 °C
  • Giresun 19 °C
  • Amasya 24 °C
  • Rize 19 °C
  • Trabzon 18 °C

Trakya Üniversitesi İle Gazdaş Arasında İş İstihdamına Yönelik Protokol İmzalandı

» »
Trakya Üniversitesi İle Gazdaş Arasında İş İstihdamına Yönelik Protokol İmzalandı
Trakya Bölgesi Doğalgaz Dağıtım A.Ş (GAZDAŞ) ile Trakya Üniversitesi (TÜ) arasında eleman istihdamına yönelik protokol imzalandı.

Trakya Bölgesi Doğalgaz Dağıtım A.Ş (GAZDAŞ) ile Trakya Üniversitesi (TÜ) arasında eleman istihdamına yönelik protokol imzalandı.

Keşan'da doğalgaz çalışmalarının hızlanması ve bazı evlerde doğalgazın yanmaya başlaması sonucu T.Ü Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve T.Ü Keşan Meslek Yüksekokulu gaz tesisatı bölüm öğrencilerinin iş istihdamına yönelik GAZDAŞ ile Trakya Üniversitesi arasında protokol imzalandı. Trakya Üniversitesi Rektörlük binasında gerçekleşen protokole Trakya Üniversitesi Rektörü Erhan Tabakoğlu, GAZDAŞ Bölge Müdürü Tamer Akaslan, GAZDAŞ Edirne İşletme Müdürü Cumhur Pekdemir ve rektör yardımcıları ile öğrenciler katıldı.

"Üniversite ve Sanayi iş birliği"

Trakya Üniversitesi Rektörü Erhan Tabakoğlu yaptığı konuşmada, "Bugün gerçekten üniversitemiz için önemli bir gün. Üniversite Sanayi iş birliğinin güzel bir örneğini burada göreceğiz. GAZDAŞ Trakya bölgesinin 3 iline hizmet eden önemli bir kurumu. Var olan öğrencilerimizin durumunu nasıl iyileştirebiliriz, var olan eğitimlerini nasıl daha iyi bir konuma getiririz konusunda bize destek oluyorlar. Bir laboratuvar düzenliyorlar üniversitemizin kendi bünyesinde. Sonra öğrencilerimize staj imkanı sağlıyorlar. Yani çocuklar okurken mezun olduklarında neyi yaşayacaklarını bizzat öğrenecekler ve sonra mezun olduklarında bu staj yaptırdıkları çocukları kendi bünyesine alacaklar. Böylece pek çoğuna iş imkanı sağlamış olacağız. Hem üniversitemiz bu işten çok kazançlı çıkıyor hem GAZDAŞ kendi elemanlarını kendi gözü önünde yetiştirerek, eğiterek almış oluyor ve ülkemizde kazanmış oluyor bu birlikten. Kazan ve kazan üzerine kurulmuş bir ortaklık" dedi.

"Bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacak"

Eğitim alanlarında adımlar attıklarını belirten GAZDAŞ Bölge Müdürü Tamer Akaslan, "Trakya Üniversitesi başta olmak üzere yatırım bölgelerimizde bulunan birçok kurumla eğitim alanında iş birlikteliği yapıyoruz. Gençlerimizi ve çocuklarımızı toplumsal hayata entegre etmek, onların yaşamlarında yeni bir kapı aralamak hedefiyle çalışıyoruz. Şirketimizin sürdürülebilir sorumlu ve uzun vadeli düşünce yatırım anlayışından hareketle girdiği bu iş birliği ile inanıyorum ki bugün burada atılan imzaların sonucunda ortaya çıkarabileceğimiz sinerji hem yarının başarılı iş insanlarını yetişmesinde büyük katkı sağlayacak hem de bölgenin kalkınmasına da katkı sağlayacak" diye konuştu.

Trakya Üniversitesi İle Gazdaş Arasında İş İstihdamına Yönelik Protokol İmzalandı

Trakya Üniversitesi İle Gazdaş Arasında İş İstihdamına Yönelik Protokol İmzalandı

Trakya Üniversitesi İle Gazdaş Arasında İş İstihdamına Yönelik Protokol İmzalandı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Burhaniye’de Kızıklı Güreşleri Cumartesi Günü Yapılacak09 Mayıs 2017 Salı 14:23
  • Nisan Ayında Kayseri Havalimanı’nda 174 Bin 538 Yolcuya Hizmet Verildi09 Mayıs 2017 Salı 14:23
  • Ata Sporu Okçuluk Beyoğlu’nda Yaşatılıyor09 Mayıs 2017 Salı 14:23
  • Kbü’de 2. Akciğer Günleri Düzenlendi09 Mayıs 2017 Salı 14:23
  • Berat Kandili Mesajları09 Mayıs 2017 Salı 14:18
  • Dü’de Hemşireler Haftası Kutlaması09 Mayıs 2017 Salı 14:18
  • Saksıda Kenevir Bitkisi Ele Geçirildi09 Mayıs 2017 Salı 14:14
  • 770 Kursiyerden 2 Bin 700 Eser09 Mayıs 2017 Salı 14:14
  • Mudanya Sahillerine Büyükşehir Eli09 Mayıs 2017 Salı 14:14
  • Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, "Taraftarımız, Konya Maçının Kahramanı Olacak"09 Mayıs 2017 Salı 14:14
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti