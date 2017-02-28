Trakya’da Sis

Afet Acil Durum Genel Müdürlüğünün (AFAD) sis uyarısının ardından Trakya Bölgesi'nin pek çok kentinde sis etkili oldu.

Afet Acil Durum Genel Müdürlüğünün (AFAD) sis uyarısının ardından Trakya Bölgesi'nin pek çok kentinde sis etkili oldu.

Meteorolojik uyarılar ve AFAD'ın ikazlarının ardından beklenen sis Trakya Bölgesi'ni etkisi altına aldı. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Halen yer yer devam etmekte olan sis hadisesinin akşam saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova başta olmak üzere bölge genelinde yer yer yoğun olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

AFAD'ın ikazının ardından Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde de sis etkisini gösterirken, ilçede yaşanan elektrik kesintisi de eklenince Çorlu'nun büyük bölümü karanlığa gömüldü.