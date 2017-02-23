Trakya’da ‘Ticari Bilgi Ve İstihbarat Merkezi’ Kurulacak

Trakya'da Ticari Bilgi ve İstihbarat Merkezi'nin kurulması amacıyla Tekirdağ'da istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Trakya'da Ticari Bilgi ve İstihbarat Merkezi'nin kurulması amacıyla Tekirdağ'da istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen toplantıya, Trakya'daki diğer oda ve borsa başkanları, yöneticileri ve genel sekreterleri ile Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, konusunda uzman ve aynı zamanda "Dış Ticaret Okulu" hocalarından Yaman Koç ile davetliler katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, rekabet edebilme yolunun ticari bilgi ve istihbarat sistemlerinden geçtiğini, Trakya'daki firmaların ihracat hacmini artırmak için küresel düzeyde düşünebilmeleri ve bu bilgi sistemlerini kullanmalarının gerekliliğine vurgu yaptı. Şahin, "Trakya'da bulunan ve uluslararası ticaret yapmak ve ticaretini geliştirmek isteyen firmalarımızın yaşadığı sıkıntılardan bir tanesi de dış ticaret istihbarat elemanı eksikliğidir. Bu noktada "Yeni Nesil Ticari Bilgiyi üretmek üzere Trakya Ticari Bilgi ve İstihbarat Merkezi'nin kurulması, Trakya Kalkınma Ajansı'nın nihai hedeflerinden bir tanesidir. Kurulacak olan Ticari Bilgi ve İstihbarat Merkezi bünyesinde yetiştirilecek dış ticaret istihbaratçıları bölgemizdeki firmaların hedef pazar analizini analitik yöntemlerle yapabilecek, hedef pazardaki müşterilerin detaylı bilgileri hazırlayabilecek ve müşteriler ile görüşme stratejisi ve taktikleri hızlı bir şekilde belirleyebilecektir" dedi.

Toplantıda konusunda uzman Dış Ticaret İstihbarat Danışmanı Yaman Koç, kurulacak olan Ticari Bilgi ve İstihbarat Merkezi'nin amacını, sunabileceği hizmetleri ve bölgeye sağlayacağı faydaları içeren bir sunum yaptı.

Ardından Ticari Bilgi ve İstihbarat Merkezi'nin oda ve borsalar bünyesinde oluşturulması konusu görüşülmesiyle toplantı sona erdi.