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Trakyaka Yönetim Kurulu, Aylık Olağan Toplantısı Yapıldı

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Trakyaka Yönetim Kurulu, Aylık Olağan Toplantısı Yapıldı
Trakya Kalkınma Ajanası (TRAKYAKA) Yönetim Kurulu, aylık olağan toplantısını Kırklareli Valiliğinde gerçekleştirdi

Trakya Kalkınma Ajanası (TRAKYAKA) Yönetim Kurulu, aylık olağan toplantısını Kırklareli Valiliğinde gerçekleştirdi

Edirne Valisi Günay Özdemir başkanlığındaki toplantıya Kırklareli Valisi Esengül Civelek, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Edirne İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertuğrul Ziya Çetintaş, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay ve Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin katıldı.

Toplantı, Genel Sekreter Mahmut Şahin'in gündemi arz etmesiyle başladı. Toplantıda ilk olarak bir önceki yönetim kurulunda alınan kararlar değerlendirildi.

Gündemin ele alınmasıyla devam eden toplantıda yeni kararlar alındı. Buna istinaden, 23-26 Mart 2017 tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek olan "Travel Expo" fuarına katılım gösterilmesi ve çalışmaların her il için ayrı olarak İl Kültür Müdürlükleri koordinasyonunda yürütülmesi kararlaştırıldı.

Ayrıca Mart ayı içerisinde Gaziantep'te düzenlenecek olan "Güney Anadolu Savunma, Havacılık ve Uzay Sistemleri Yerlileştirme Zirvesi'ne katılım sağlanması ve Kalkınma Bakanlığı'nca organize edilen 3-5 Mayıs 2017'de İstanbul'da düzenlenecek olan "Ar-Ge ve İnovasyon Fuarı'na katılım gösterilmesi hususunda ortak karara varıldı. Son olarak da, "Trakya Ticari Bilgi ve İstihbarat Merkezi"nin Ajans koordinasyonuyla Trakya bölgesindeki oda ve borsalar bünyesinde kurulması hususunda güdümlü proje desteği çerçevesinde çalışma başlatılmasına karar verildi.

Toplantı dilek ve temenniler bölümüyle sona erdi.

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