Trakyalıların Sevgililer Günü Hediyesi:

Edirne'de antika ürünler satan bir kişi, Trakyalı çiftlere 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel kalpli maketin üzerine "Sevüüm beya" yazarak beğenilerine...

Edirne'de antika ürünler satan bir kişi, Trakyalı çiftlere 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel kalpli maketin üzerine "Sevüüm beya" yazarak beğenilerine sundu.

14 Şubat Sevgililer Günü'ne sayılı günler kala Antika işiyle uğraşan Aziz Alpan, Edirne Saraçlar Caddesinde antika eşyalarının satışını yaptığı tezgahında sevgililer günü için hazırladığı hediyelere yer verdi. Kalpli maketin üzerine "Sevüüm beya" yazarak, Trakyalı çiftlere sevgililer günü öncesi ürünlerini sergiledi.

"Çiftler hayal ediyor, biz yapıyoruz"

14 Şubat Sevgililer Günü öncesi çiftlerin hayal ettiği ürünü çıkartıp özel ürünlerini hazırladığını belirten Alpan, "Sevgililer gününe birkaç gün kala Trakyalı çiftlerimize özgü "Sevüüm beya" gibi yazılarla ürünler hazırladık. Gelen kişilerin hayal ettiği ürüne göre isimler ve şekiller ile hazırlayıp 2 saat için de teslim ediyoruz" dedi.

"Sevgililerin gönlü olsun"

Alpan, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel anlamlı bir şeyler yapmak istediğini belirterek, "Sevgililer gününe özel bir arkadaşımızın kabiliyeti var, özel isteğe göre böyle şeyler yapıyor. Sevgililere yardımcı olmak için kalpten maket üzerine isim yazıyoruz. Hayal ettiğiniz ürünü çıkartıp sevgililere sunuyoruz. Sipariş verebiliyorlar, İstediği ismi de yazdırabiliyorlar. Antikacıyım ama sevgililer günü yaklaşırken değişik anlamlı bir şeyler yapmak istedim. Şuan talep yoğun, özel yaptıran sevgililerimiz çok. Etrafta ki esnaflar sevgililer gününe göre süsle vitrinini süslüyor. 14 Şubat Sevgililer Günü'de dahil bu ürünleri satacağız. El emeğine 10 Lira değmez ama sevgililerin gönlü olsun" dedi.