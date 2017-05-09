Trakya’nın İlk Endüstriyel Fuarı Yapıldı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen Trakya'nın ilk endüstriyel fuarında geniş katılım yaşandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen Trakya'nın ilk endüstriyel fuarında geniş katılım yaşandı. Fuarda protokol mensupları kurulan tüm stantları gezerek katılımcı firmalara hediye verdi.

Saat 10.00'da Çerkezköy 29 Ekim Spor Kompleksinde gerçekleşen fuara Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, Kapaklı Kaymakamı Mehmet Yüzer, Saray Kaymakamı Alp Arslan, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, Türkiye Satınalma Profesyonelleri ve Yöneticiler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Hüryılmaz, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Taha Ülker, Çerkezköy Organize Sanayi Bölge Müdürü Mehmet Özdoğan, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Cüneyt Yüksel, AK Parti Çerkezköy İlçe Başkanı Abdullah Öğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş, ÇTSO Yönetim Kurulu Üyeleri ve çok sayıda sanayici katıldı.

"Samimi olarak gayret ettik"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'mızın okunmasının ardından fuarın açılış konuşmasını yapmak üzere Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva kürsüye geldi. Başkan Kozuva konuşmasına başlamadan önce Yunus Emre'nin "Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim sevilelim" sözünü hatırlatarak, bu çağrıyı iş dünyasında "Bir araya gelelim, hep birlikte büyüyelim" olarak yorumladıklarını kaydetti. Başkan Kozuva, "Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası olarak göreve geldiğimiz günden bu yana bu düşüncelerle hem üyelerimizin birbirleriyle tanışıp kaynaşmasına hem yurt içi ve yurt dışı iş dünyasıyla buluşup iş geliştirmelerine samimi olarak gayret ettik. Dünyanın değişik ülkelerinden iş dünyasını odamıza davet ettiğimiz gibi oda olarak da içeride ve dışarıda iş gezileri düzenledik. "Kardeş oda" anlaşmaları imzaladık. Almanya Ulm Ticaret ve Sanayi Odası, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası ve geçtiğimiz hafta Bulgaristan Haskovo Ticaret ve Sanayi Odası ile "Kardeş Oda Protokolü" imzaladık" dedi.

Süleyman Kozuva, hedeflerinin bölgedeki büyük firmalar ile küçük ölçekli firmaları buluşturmak, tanıştırmak olduğunu ifade etti. Üyelerin satış ve iç pazar payının artırılmasını sağlamak için çalıştıklarını söyleyen ve bunu da başardıklarını kaydeden Kozuva, "Çok şükür bu arzumuzu da gerçekleştirerek bölgemizdeki küçük ölçekli 40 firmamızı bu anlamda 5 büyük firmamız ile tanıştırarak ilk adımı attık. Bugün teşrif ettiğiniz "Endüstriyel Fuarı'mız işte bu güzel organizasyonunun bir meyvesidir. Bu anlamda da Trakya'da bir ilktir. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Tekirdağ İl Müdürlüğümüzün (Satınalma Profesyonelleri ve Yöneticileri Derneği) TÜSAYDER ve KOSGEB'in destekleriyle organize ettiğimiz fuarımız aynı zamanda üyelerimizin ve iş dünyamızın başarısıdır" diye konuştu.

Kozuva, konuşmasının sonunda herkese teşekkür ederek, "Bu fuarda üyelerimizin de çok arzuladığı gibi bölgemizde faaliyet gösteren büyük firmalarımız ile küçük ölçekli sanayicilerimiz bir araya gelecekler. Bu vesileyle üyelerimizin bu arzularının projelendirilip hayata geçirilmesinde emeği geçen arkadaşlarıma projemizi destekleyen Tekirdağ Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğümüze TÜSAYDER ve KOSGEB'e çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Güzel bir organizayon"

Kozuva'nın ardından Türkiye Satınalma Profesyonelleri ve Yöneticiler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Hüryılmaz bir konuşmaya yaptı. Hüryılmaz, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"Bölgedeki sektörel yöneticileri bir araya getirmek adına güzel bir organizasyon düzenlendi. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'ne tekrardan teşekkür ediyorum. TÜSAYDER olarak bölgedeki satınalmacılar ile üreticileri bir araya getirmek istedik. Uluslararası anlamda Türkiye'deki üreticileri dünyadaki diğer üreticilerle bir araya getiriyoruz. Bölgedeki ekonomik kalkınmaya da destek veriyoruz. Bu bağlamda bugün burada organize edilen fuarda çok önemli. Emeği geçen tüm herkese teşekkür ediyorum."

"Önemli katkılar sağlıyor"

Fuarın açılışında bir konuşma gerçekleştiren Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, fuarın hayırlı olmasını dileyerek katılımcılara teşekkür etti. Ceylan, "Açılışını gerçekleştireceğimiz Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odasının önemli bir hizmeti olan bu fuarın hayırlı olmasını diliyorum. Çerkezköy ve Tekirdağ ülkemizin önemli sanayi merkezlerinden birisi ve Çerkezköy bu sanayi merkezlerinden ülkemiz sanayisine en fazla katlı sağlayan merkezlerinden birisi. Burada Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde ve diğer organize sanayi bölgelerinde büyük firmalar ve önemli sanayi kuruluşları var. Bunlar hem ülke ekonomisi hem de bölge ekonomisi için önemli katkılar sağlıyor. Ben kendilerine ülke ve bölge ekonomisine katkıları için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odasının bu organizasyonunun çok değerli olduğunu belirten Vali Ceylan, "Küçük ölçekli işletmelerimiz ile büyük ölçekli firmalarımızı bir araya getirip bir sinerji oluşturması, bu entegrasyonu sağlaması açısından bu fuarlar çok önemli" dedi.

Geçtiğimiz hafta Çorlu'da düzenlenen sanayi fuarından da bahseden Vali Ceylan, "Bu tür fuarların gerçekleştirilmesi ülkemiz ve bölgemiz ekonomisi açısından değerli. Ancak şunu görüyoruz ki bizim önemli bir fuar merkezine ihtiyacımız var bunu bir an önce gerçekleştirmek zorundayız. Gerek sivil toplum kuruluşlarımızla gerek yerel yönetimlerimizle ve merkez yönetimle bu işe bir an önce başlayıp ilimizde dünya ölçeğinde fuarların gerçekleştirilebileceği fuar alanına çok acil ihtiyacımız var. Bu konuda bekleyecek zamanımız yok" şeklinde konuştu.

Standları gezdiler

Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesi kesildi. Protokol mensupları fuardaki tüm stantları gezerek ÇTSO tarafından hazırlanan hediyeleri de firma yetkililerinde takdim ettiler.