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Trakya’nın ’Susak’ı Gözden Düştü

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Trakya’nın ’Susak’ı Gözden Düştü
Bir zamanların en önemli su taşıma aracı olan ve Trakya'da "Susak" olarak bilinen su kabağı kurusu önemini kaybetti.

Bir zamanların en önemli su taşıma aracı olan ve Trakya'da "Susak" olarak bilinen su kabağı kurusu önemini kaybetti. Kuru su kabağı, teknolojinin gelişmesiyle artık evlerde süs eşyası olarak kullanılıyor.

Su kabağı kurusu, kap kacağın artmasıyla birlikte önemini yitirdi. Taze döneminde yemeği de yapılan su kabağı, kurutulduktan sonra kuş yuvası, abajur gibi evlerde süs eşyası olarak kullanılır hale geldi.

"Trakya'daki ismi susaktır"

20 yıldır Osmaniye Caddesi'nde aktarlık yapan Hasan Çulluk, su kabağının kullanım alanın değiştiğini belirterek, "Su kabakları kurutulmadan önce yemeği de yapılıyor. Daha eskilere gidecek olursak malzemelerin az olduğu dönemde kap kacak yerine kullanılıyormuş. Mesela bir tas olarak. Trakya'daki ismi susaktır. Su taşımada kullanılıyormuş. Şu anda kabaklardan kuş yuvası, abajur yapılıyor. Süs eşyası olarak kullanılıyor. Fiyatı 3 liradan başlıyor, büyüklüğüne göre fiyatı çıkıyor. Fazla talep görmese de meraklıları çıkıyor. Daha ucuz kap kacaklar çıktığı için devri geçti. Antalya yöresinde turistlerin ilgisini çekiyor" dedi.

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