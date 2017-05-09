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Tramvay Raylarına Aracını Bıraktı, Dakikalarca Almadı

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Tramvay Raylarına Aracını Bıraktı, Dakikalarca Almadı
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, tramvayın geçiş güzergahındaki rayların üzerine aracını bırakan bir sürücünün sorumsuzluğu pes dedirtti.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, tramvayın geçiş güzergahındaki rayların üzerine aracını bırakan bir sürücünün sorumsuzluğu pes dedirtti.

Edinilen bilgiye göre, olay, Karşıyaka ilçesi Bostanlı Köprülü Durağında yaşandı. Bölgede bulunan tramvay durağına bir kişi aracını park edip gitti. O sırada bölgeden geçen tramvay ise aracın rayların üzerinde olduğunu görünce durmak zorunda kaldı. Tramvaydaki yolcular da beklemeye başlarken, bazı yolcularda aşağıya inerek cep telefonlarıyla sürücüye ulaşmaya çalıştı.

Sefer sorumsuzluk yüzünden durdu

Aracını 20 dakika boyunca bölgeden almayan sürücüye bazı yolcular çılgına dönerek tepkilerini dile getirdi. Vatandaşların tepki gösterdiği sürücü bölgeden kaçarak uzaklaştı. Sorumsuz sürücünün bu davranışı ise herkese pes dedirtti.

Tramvay Raylarına Aracını Bıraktı, Dakikalarca Almadı

Tramvay Raylarına Aracını Bıraktı, Dakikalarca Almadı

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