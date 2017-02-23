  • BIST 89.028
  • Altın 142,780
  • Dolar 3,5613
  • Euro 3,7658
  • Samsun 19 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 12 °C
  • İzmir 17 °C
  • Ordu 12 °C
  • Sinop 16 °C
  • Giresun 14 °C
  • Amasya 15 °C
  • Rize 11 °C
  • Trabzon 10 °C

Tramvayı Omü’ye Çıkaracak Krediye Onay

» »
Tramvayı Omü’ye Çıkaracak Krediye Onay
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, kredi taleplerinin İller Bankası yönetim kurulundan geçtiğini, tramvayı 2018 sonuna doğru üniversiteye...

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, kredi taleplerinin İller Bankası yönetim kurulundan geçtiğini, tramvayı 2018 sonuna doğru üniversiteye çıkaracaklarını söyledi.

OMÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Demir'in verdiği "Tarımda Girişimcilik" dersinin bu haftaki konuğu Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz oldu. OMÜ Ziraat Fakültesi Prof. Dr. Fahrettin Tosun Salonu'nda düzenlenen programda Başkan Yılmaz, öğrencilere "İnsanlar ve İletişim" konulu sunum yaptı. Üniversitenin Samsun ile bütünleşmesine katkı sağlaması amacıyla gerçekleştirilen sunuma; Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Hüsnü Demirsoy, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Demir, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

"Dünyanın en önemli sermayesi: İletişim"

İnsanın hayatında en çok ihtiyaç duyduğu şeylerden birinin iletişim olduğunu belirten Yusuf Ziya Yılmaz, "Başarıya giden yolda en çok ne gerekiyor diye sorarsanız iletişim sermayesi derim. Çünkü öz sermayeden, paradan daha fazla insanı başarıya götürdüğüne inandığım, en çok ihtiyaç duyduğum, en çok faydasını gördüğüm, dünyanın en önemli sermayesi iletişim sermayesidir. İletişim sermayesi zayıf olan insanların hayatta başarılı olması çok zor. Ancak iletişim konusunda becerisi olan insan yılanı bile deliğinden çıkarır. Lütfen siz de kalbinizi ve tüm samimiyetinizi kullanarak iletişimi doğru kullanmasını öğrenin" diye konuştu.

"15 Mart'ta çalışmalar başlıyor"

15 Mart'tan itibaren iş makinelerinin üniversite girişinden başlayarak çalışmaya başlayacağını söyleyen Başkan Yılmaz, "2018 yılının sonuna doğru bu iş biter gibi geliyor bana. 2018'de Cumhuriyet Meydanı'ndan tramvaya bindiğinizde buraya kadar gelebileceksiniz. İki yıl içerisinde bu iş biter. Bu işin yapımıyla ilgili İller Bankasından kredi talebinde bulunmuştuk. Buraya gelirken İller Bankasından beni aradılar. Kredi talebimiz İller Bankası yönetim kurulundan geçmiş. Bunlar hep güzel gelişmeler" diye konuştu.

Sunumun ardından öğrenciler Başkan Yılmaz ile hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Tramvayı Omü’ye Çıkaracak Krediye Onay

Tramvayı Omü’ye Çıkaracak Krediye Onay

Tramvayı Omü’ye Çıkaracak Krediye Onay

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Oğlunun Adını Sağlık Evinde Yaşatacak23 Şubat 2017 Perşembe 16:58
  • Sevindikli Köyü Büyük Değişim Yaşadı23 Şubat 2017 Perşembe 16:58
  • Başkan Toçoğlu: “Karadeniz’e Atık Su Karışmıyor”23 Şubat 2017 Perşembe 16:58
  • Deniz Sektör Çalıştayı Bandırma’da Yapıldı23 Şubat 2017 Perşembe 16:53
  • Siirt’te ‘Cazibe Merkezleri’ Toplantısı Düzenlendi23 Şubat 2017 Perşembe 16:48
  • Odunlukta Çıkan Yangın İtfaiye Ekiplerince Söndürüldü23 Şubat 2017 Perşembe 16:48
  • Kumluca’da Kaçak Sigara Ve Tütün Operasyonu23 Şubat 2017 Perşembe 16:43
  • 500 Yıllık Isparta Tarihi Aydınlatıldı23 Şubat 2017 Perşembe 16:43
  • Yeraltı Konteynerleri Hizmete Girmek İçin Gün Sayıyor23 Şubat 2017 Perşembe 16:38
  • Hocalı Şehitleri Kızılcahamam’da Anıldı23 Şubat 2017 Perşembe 16:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti