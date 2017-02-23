Tramvayı Omü’ye Çıkaracak Krediye Onay

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, kredi taleplerinin İller Bankası yönetim kurulundan geçtiğini, tramvayı 2018 sonuna doğru üniversiteye...

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, kredi taleplerinin İller Bankası yönetim kurulundan geçtiğini, tramvayı 2018 sonuna doğru üniversiteye çıkaracaklarını söyledi.

OMÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Demir'in verdiği "Tarımda Girişimcilik" dersinin bu haftaki konuğu Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz oldu. OMÜ Ziraat Fakültesi Prof. Dr. Fahrettin Tosun Salonu'nda düzenlenen programda Başkan Yılmaz, öğrencilere "İnsanlar ve İletişim" konulu sunum yaptı. Üniversitenin Samsun ile bütünleşmesine katkı sağlaması amacıyla gerçekleştirilen sunuma; Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Hüsnü Demirsoy, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Demir, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

"Dünyanın en önemli sermayesi: İletişim"

İnsanın hayatında en çok ihtiyaç duyduğu şeylerden birinin iletişim olduğunu belirten Yusuf Ziya Yılmaz, "Başarıya giden yolda en çok ne gerekiyor diye sorarsanız iletişim sermayesi derim. Çünkü öz sermayeden, paradan daha fazla insanı başarıya götürdüğüne inandığım, en çok ihtiyaç duyduğum, en çok faydasını gördüğüm, dünyanın en önemli sermayesi iletişim sermayesidir. İletişim sermayesi zayıf olan insanların hayatta başarılı olması çok zor. Ancak iletişim konusunda becerisi olan insan yılanı bile deliğinden çıkarır. Lütfen siz de kalbinizi ve tüm samimiyetinizi kullanarak iletişimi doğru kullanmasını öğrenin" diye konuştu.

"15 Mart'ta çalışmalar başlıyor"

15 Mart'tan itibaren iş makinelerinin üniversite girişinden başlayarak çalışmaya başlayacağını söyleyen Başkan Yılmaz, "2018 yılının sonuna doğru bu iş biter gibi geliyor bana. 2018'de Cumhuriyet Meydanı'ndan tramvaya bindiğinizde buraya kadar gelebileceksiniz. İki yıl içerisinde bu iş biter. Bu işin yapımıyla ilgili İller Bankasından kredi talebinde bulunmuştuk. Buraya gelirken İller Bankasından beni aradılar. Kredi talebimiz İller Bankası yönetim kurulundan geçmiş. Bunlar hep güzel gelişmeler" diye konuştu.

Sunumun ardından öğrenciler Başkan Yılmaz ile hatıra fotoğrafı çektirdiler.