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Tramvayın Arkasında Yolculuk Yürekleri Ağızlara Getirdi

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Tramvayın Arkasında Yolculuk Yürekleri Ağızlara Getirdi
Bursa'da tramvayın arkasında yolculuk eden 2 genç canlarını hiçe sayarak, yürekleri ağızlara getirdi.

Bursa'da tramvayın arkasında yolculuk eden 2 genç canlarını hiçe sayarak, yürekleri ağızlara getirdi.

Vatandaşların cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde Bursa'da şehir içi ulaşımı sağlayan İpekböceği'nin arkasına oturarak yüzlerini kapatmış 2 genç tehlikeli bir yolculuk yaptı. Çevredeki araçlara aldırış etmeyen gençler, Altıparmak -Çatalfırın durakları arasında trafiğin yoğun olduğu saatlerde korku dolu anlar yaşanmasına sebep oldu. Araçtan görüntülendiklerini anlayan gençlerden biri de geç işareti yapmayı ihmal etmedi.

Tramvayın Arkasında Yolculuk Yürekleri Ağızlara Getirdi

Tramvayın Arkasında Yolculuk Yürekleri Ağızlara Getirdi

Tramvayın Arkasında Yolculuk Yürekleri Ağızlara Getirdi

Tramvayın Arkasında Yolculuk Yürekleri Ağızlara Getirdi

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