Tramvayın Arkasında Yolculuk Yürekleri Ağızlara Getirdi

Bursa'da tramvayın arkasında yolculuk eden 2 genç canlarını hiçe sayarak, yürekleri ağızlara getirdi.
Vatandaşların cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde Bursa'da şehir içi ulaşımı sağlayan İpekböceği'nin arkasına oturarak yüzlerini kapatmış 2 genç tehlikeli bir yolculuk yaptı. Çevredeki araçlara aldırış etmeyen gençler, Altıparmak -Çatalfırın durakları arasında trafiğin yoğun olduğu saatlerde korku dolu anlar yaşanmasına sebep oldu. Araçtan görüntülendiklerini anlayan gençlerden biri de geç işareti yapmayı ihmal etmedi.
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