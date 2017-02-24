Transferin Son Gününde Küplü Spor Şov Yaptı

Bilecik 2. Amatör Lig'de mücadele edecek Küplü Spor transferin son gününde 9 oyuncu kadrosuna kattı.

Bilecik 2. Amatör Lig'de mücadele edecek Küplü Spor transferin son gününde 9 oyuncu kadrosuna kattı.

Nisan ayında başlayacak Bilecik 2. Amatör Lig'de mücadele edecek Küplü Spor transferin son gününde çoğu Bilecikspor'da forma giymiş 9 oyuncuyu kadrosuna katarak adeta şov yaptı. Kulübün Başkanı Hüseyin Demirbaş, ligde hedeflerinin şampiyonluk olduğunu anlatarak, "Çoğu Bilecikspor'da forma giymiş ve gityeme devam eden 9 oyuncuyu ile sözleşme imzaladık. Geçen sene Bilecikspor'un kaptanı olan İlker Çınar'la birlikte Fatih Bakır, Furkan Bakır, Olcay Güneş, Güven Çeker, Yaşar Külhan, Halit Çolak, Erdinç Bedir ve Caner Aydın'ı kadromuza kattık. Nisan ayında başlayacak lig öncesi iddialı bir kadro kurduk. Takımı şampiyon yaparak seneye Bilecik 1. Amatör Lig'de mücadele etmek istiyoruz" dedi.