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Traore, Trabzonspor’u Seviyor

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Traore, Trabzonspor’u Seviyor
Kardemir Karabükspor'un ligde bu hafta deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçındaki kozu Abdou Razack Traore olacak.

Kardemir Karabükspor'un ligde bu hafta deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçındaki kozu Abdou Razack Traore olacak. Traore, bordo-mavililere karşı farklı takımlarla oynadığı 7 maçta 7 gol attı.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 3 Mart Cuma günü saat 20.00'da deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Kardemir Karabükspor'da gözler Fildişi Sahili futbolcu Abdou Razack Traore'nin üzerinde bulunuyor.

Sezona iyi bir başlangıç yapan ve bu sezon ligde oynadığı 14 maçta 7 gol atma başarısını gösteren Abdou Razack Traore, bordo-mavililere karşı oynadığı maçlarda ise hiç boş geçmedi. Kardemir Karabükspor'un etkili oyuncusu Traore, Trabzonspor'a karşı attığı gol ve yaptığı asistlerle de dikkat çekiyor. Traore, bordo-mavililere karşı oynadığı 7 mücadelenin 6'sın da gol atma başarısı gösterdi.

Traore'nin; Gaziantepspor, Atiker Konyaspor ve Kardemir Karabükspor gibi 3 farklı takımın forması altında bordo-mavili takıma karşı 7 golü ve 3 asisti bulunuyor.

Abdou Razack Traore'nin, Trabzonspor'a karşı oynadığı maçlarda attığı goller ve yaptığı asistler ise şöyle:

2013-2014 sezonu

Gaziantepspor: 3 - Trabzonspor: 2 (1 gol, 1 asist)

2013-2014 sezonu

Trabzonspor: 2 - Gaziantepspor: 1 (1 asist)

2014-2015 sezonu

Karabükspor: 3 - Trabzonspor: 0 (2 gol)

2014-2015 sezonu

Trabzonspor: 3 - Kardemir Karabükspor: 2 (1 gol)

2015-2016 sezonu

Trabzonspor: 1 - Konyaspor: 2 (1 gol)

2015-2016 sezonu

Konyaspor: 3 - Trabzonspor: 0 (1 gol)

2016-2017 sezonu

Karabükspor: 4 - Trabzonspor: 0 (1 gol,1 asist)

Traore, Trabzonspor’u Seviyor

Traore, Trabzonspor’u Seviyor

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