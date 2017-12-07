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Travel Turkey’de Edremit Yerini Aldı

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Travel Turkey’de Edremit Yerini Aldı
Kuzey Ege'nin önemli turizm merkezlerinden Balıkesir'in Edremit ilçesi, bu yıl İzmir'de 7-10 Aralık tarihlerinde 11.'si düzenlenen İzmir Fuar ve Kongresi-Travel...

Kuzey Ege'nin önemli turizm merkezlerinden Balıkesir'in Edremit ilçesi, bu yıl İzmir'de 7-10 Aralık tarihlerinde 11.'si düzenlenen İzmir Fuar ve Kongresi-Travel Turkey 2017'de yerini aldı. Edremit başarılı tanıtımı ile fuarın en farklı stantlarından biri olmayı başardı.

Denizi, Kazdağları, termal suları, Antandros Antik Kenti, kaliteli havası, doğası ve Ege mutfağı ile Kuzey Ege'nin önemli turizm merkezlerinden olan Edremit ilçesi, turizm profesyonellerinin ve tatilcilerin önemli buluşma noktaları arasında yer alan 11. Travel Turkey İzmir Fuarı'nda yerini aldı. Fuarın B Salon B-304 numarasında yerini alan Edremit standında hazırlanan tanıtım görselleri, broşürler ve bölgenin zeytin ve zeytinyağı ile İzmir'de turizmciler ve tatilciler ile buluştu. Edremit standı Antandros'ta gemisi ile yola çıkarak Akdeniz'de ki liman kentlerini dolaşarak İtalya'ya ulaşan mitolojik kahraman Aeneas'ın ve bölgenin geçim kaynağı olan zeytin toplayan kadınları anlatan soğuk heykel gösteri ile farklı bir tanıtıma imza attı. Turizm profesyonelleri ve fuarda yer alan turizm acenteleri, yerel yönetimler ve çok sayıda katılımcı Edremit standını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

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