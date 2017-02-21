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Tren Vagonunun Üzerinden Geçerken Elektrik Akımına Kapıldı

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Tren Vagonunun Üzerinden Geçerken Elektrik Akımına Kapıldı
Adana'da bir genç, tren istasyonunda vagonun üzerinden geçerken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Adana'da bir genç, tren istasyonunda vagonun üzerinden geçerken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, saat 22.00 sıralarında Adana Tren İstasyon Garı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 arkadaş sinemadan çıkıp, evlerine giden yolu kısaltmak için tren istasyonundan geçmeyi tercih etti. Bu sırada 16 yaşındaki Berkay E. istasyon'da bulunan vagonlardan birinin üstüne çıktı. Vagon'un üstüne çıkan Berkay E., trenlerin gitmesi için tasarlanan, elektrik kablolarına temas etti. Kablolara temas eden Berkay E., akıma kapılarak elektrik çarptı ve vagondan aşağı düştü. İstasyon görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı çalışmada, Berkay E.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirtti.

Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme çalışmaları başlattı.

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