Trenin Çarptığı Genç Hayatını Kaybetti

Niğde'de tren yolundan karşıya geçmeye çalışan 19 yaşındaki genç, trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Niğde'de tren yolundan karşıya geçmeye çalışan 19 yaşındaki genç, trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

İlk incelemede 19 yaşındaki Adem E.'nin kulağında kulaklık olduğu için treni duymadığı tahmin ediliyor.

Olay, İlhanlı Mahallesi Toprak Mahsulleri Ofisi yakınlarındaki tren yolundan karşıya geçmek isteyen 19 yaşındaki Adem E.'ye Kayseri'den Ulukışla'ya giden Halil K. yönetimindeki 2300026 sefer sayılı yük treni çarptı. Makinistin durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri Adem E.'nin olay yerinde öldüğünü belirledi.

Olay yerine gelen Cumhuriyet Savıcısı kazayla ilgili soruşturma başlattı.