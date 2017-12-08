Troia Yılı, Travel Turkey İzmir’de Görücüye Çıktı

11. Travel Turkey İzmir Turizm Fuar ve Kongresi'nde "Troia" temasıyla yer alan Çanakkale standında Truva-Helen tiyatro gösterileri, müzikal gösteriler düzenlenirken,...

11. Travel Turkey İzmir Turizm Fuar ve Kongresi'nde "Troia" temasıyla yer alan Çanakkale standında Truva-Helen tiyatro gösterileri, müzikal gösteriler düzenlenirken, ilin yerel tatları da sergilendi.

Dünya ve ülke turizminin İzmir'deki buluşması 11. Travel Turkey İzmir Turizm Fuar ve Kongresi, Fuar İzmir'de başladı. Açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un yaptığı fuarda ilk gün yoğun ziyaretçi akınının yaşandığı illerden biri Çanakkale oldu. Troia'nın UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine girişinin 20. yılı olan 2018 yılının "Troia Yılı" olması nedeniyle Travel Turkey İzmir'in açılış organizasyonunda katılımcılara 2018 Troia Yılı tanıtım filmi izletildi. "Troia" temasıyla fuarda yer alan Çanakkale standında Truva-Helen tiyatro gösterileri, müzikal gösteriler düzenlenirken, ilin yerel tatları da sergilendi.

GESTAŞ Çanakkale standında

Çanakkale'nin deniz ulaşım şirketi GESTAŞ da Çanakkale standında ziyaretçilerle buluştu. Sefer düzenlenen Bozcaada, Gökçeada, Çanakkale Boğaz hattı destinasyonlarıyla ilgili ziyaretçileri bilgilendiren GESTAŞ, Onur Air işbirliğiyle düzenlenen Çanakkale-İstanbul Atatürk Havalimanı uçak seferleri, Boğaz turu hizmeti ve Ayvacık-Midilli seferleri gibi Çanakkale'nin ulaşım konusundaki hizmetlerini Travel Turkey İzmir'de turizmin paydaşlarıyla buluşturdu. Çanakkale standı, 10 Aralık'a kadar misafirlerini ağırlamaya devam edecek.