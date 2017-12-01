  • BIST 103.413
  • Altın 161,628
  • Dolar 3,9319
  • Euro 4,6861
  • Samsun 19 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 6 °C
  • İzmir 17 °C
  • Ordu 19 °C
  • Sinop 16 °C
  • Giresun 16 °C
  • Amasya 10 °C
  • Rize 15 °C
  • Trabzon 15 °C

Trt World Muhabirinin Beşinci Kattan Düşme Anı Kamerada

» »
Trt World Muhabirinin Beşinci Kattan Düşme Anı Kamerada
TRT World muhabiri Yasmina Ryan arkadaşıyla kaldığı evin beşinci katından düşerek hayatını kaybetti.

TRT World muhabiri Yasmina Ryan arkadaşıyla kaldığı evin beşinci katından düşerek hayatını kaybetti. Muhabirin düşme anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Ortaköy, Dereboyu Caddesi'nde gece 01.45 sıralarında meydana geldi. İddialara göre,TRT Word muhabiri Yasmina Ryan akşam saatlerinde bir arkadaşının evine gitti. Arkadaşıyla bir süre oturduktan sonra odasına geçen Yasmina Ryan daha sonra 5'inci kattaki daireden düşerek hayatını kaybetti. Duyduğu çığlıklar üzerine odaya gelen arkadaşı polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayla inceleme başlatırken, muhabirin cansız bedeni de Adli Tıp morguna kaldırıldı. Öte yandan muhabirin düşme anına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde muhabir beşinci kattan düşüyor. Ardından Muhabirin cansız bedenin yerde yatarken, sağlık ekiplerinin müdahale ettiği görülüyor. Sağlık ekipleri yaptığı müdahalenin ardından ambulansa taşıyor.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tunceli’de 30 Ayrı Yer Özel Güvenlik İlan Edildi01 Aralık 2017 Cuma 11:43
  • Maltepe’de Polis Araçlarına Taşlı Ve Sopalı Saldırı01 Aralık 2017 Cuma 11:43
  • İzmir’deki ‘Askeri Casusluk Kumpas’ Davası01 Aralık 2017 Cuma 11:23
  • Vahşi Cinayetin Zanlıları Adliyeye Geniş Güvenlik Önlemleriyle Getirildi01 Aralık 2017 Cuma 11:18
  • Jandarma’dan Uyuşturucu Operasyonu01 Aralık 2017 Cuma 11:18
  • Tekirdağ’da Trafik Kazası: 3 Yaralı01 Aralık 2017 Cuma 11:18
  • Siirt’te Av Bayileri Denetlendi01 Aralık 2017 Cuma 11:18
  • Hdp’li Yöneticilere Terör Operasyonu01 Aralık 2017 Cuma 11:18
  • Van’da Terör Operasyonu: 16 Tutuklama01 Aralık 2017 Cuma 11:18
  • Geçersiz Paralar İçin Arkadaşlarını Öldürüp Ormana Atmışlar01 Aralık 2017 Cuma 11:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti