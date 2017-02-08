  • BIST 88.249
  • Altın 148,332
  • Dolar 3,7164
  • Euro 3,9749
  • Samsun 13 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 5 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 10 °C
  • Sinop 8 °C
  • Giresun 11 °C
  • Amasya 11 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 9 °C
  • Liselerarası müzik yarışması heyacanı
  • Bozuk yollar sosyal medya gündeminde
  • 'Ağalık için değil, hizmet için varız'
  • Liselerarası müzik yarışması heyacanı
  • Bozuk yollar sosyal medya gündeminde
  • 'Ağalık için değil, hizmet için varız'
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Trt’den Personele Giysi Yardımına İlişkin Açıklama

» »
Trt’den Personele Giysi Yardımına İlişkin Açıklama
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), personele yapılan giysi yardımına ilişkin, "Sadece yayında ve verici istasyonlarında çalışan personel hizmetin gereği...

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), personele yapılan giysi yardımına ilişkin, "Sadece yayında ve verici istasyonlarında çalışan personel hizmetin gereği olarak giyim yardımından faydalanmaktadır. Kurumumuz genel müdürü, yönetim kurulu üyeleri, genel müdür yardımcıları olmak üzere üst düzey yöneticiler, genel idari hizmet sınıfında görevli daire başkanları ve personel giyim yardımından yararlanamamakta" açıklamasında bulundu.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in TRT personeline yapılan giysi yardımına tepki göstermesinin ardından TRT, personeline verilen giyim yardımına ilişkin bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, "Toplu sözleşmenin "Giyim Yardımı" başlıklı 6'ncı maddesinde; "Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünde yayında ve verici istasyonlarında çalışan personelden Kurumca hizmetin gereği olarak görev esnasında giyilmesi gerektiği belirlenen giyim malzemeleri ayni olarak belirlenir. Giyim malzemelerinin standartları ile hangi personele ne kadar süreyle verileceği ve buna ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ile kurum ve bu hizmet kolunda yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir" hükmü yer almaktadır. Haber metinlerinde Sayıştay raporu dikkate alınmayarak, giyim yardımının kurum personelinin tamamına verildiği ifadeleri yer almaktadır. Bu ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır. Sayıştay denetçilerinin raporu ve mezkur toplu sözleşme hükmü dikkate alınarak giyim yardımı; kurum personelinin tamamına değil, sadece yayında ve verici istasyonlarında çalışan personele hizmetin gereği olarak verilmiştir. Ayrıca başta Kurumumuz genel müdürü, yönetim kurulu üyeleri, genel müdür yardımcıları olmak üzere üst düzey yöneticiler, genel idari hizmet sınıfında görevli daire başkanları ve personel giyim yardımından yararlanamamakta; sadece yayında ve verici istasyonlarında çalışan personel hizmetin gereği olarak giyim yardımından faydalanmaktadır" denildi.

Açıklamada personelin söz konusu usul ve esaslar uyarınca giyim malzemelerini belirlenen standartlara göre miktarı aşmadan aldığı ifade edilerek, "fatura veya yazarkasa fişiF ile belgelendirmekte olduğu ve yapılan harcamanın kontrolünün ise Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanlığı tarafından sağlandıktan sonra ilgili personelin hesabına yatırıldığı kaydedildi.

"TRT'nin 2015 yılında "zarar" ettiği ifadeleri gerçeği yansıtmıyor"

Öte yandan bazı internet siteleri ve medya organlarında yer alan TRT'nin 2015 yılında zarar ettiğine ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığı kaydedilerek, "Belirtilen rakam "zarar" değildir. 2015 yılında yapılanma çalışmalarında sona gelinen İngilizce Haber Kanalı TRT World'ün hayata geçirilmesi ve zorunlu altyapı yatırımlarının tamamlanması için kullanılan paradır. Bu yatırımlar için hazineden herhangi bir ek destek alınmamış, var olan kaynaklarla bütçe dengesi sağlanmıştır. Nitekim 2016 yılı TRT bütçesi 252 milyon lira fazla vermiştir. Bu itibarla yaklaşan referandum öncesi bazı çevreler TRT'yi hedef haline getirerek yıpratma gayreti içine girmişlerdir. Ancak bu çabalar beyhudedir. Halkımızın teveccühü ile son yıllarda önemli başarı yakalayan TRT, yayın ilkelerinden taviz vermeden, kamu yayıncılığı sorumluluğu ile ülkemize ve milletimize hizmet etmeye devam edecektir" denildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tbb Başkanı Feyzioğlu’ndan ’Referandum’ Değerlendirmesi08 Şubat 2017 Çarşamba 16:23
  • Etiyopya Cumhurbaşkanı Teshome, Ankara Üniversitesini Ziyaret Etti08 Şubat 2017 Çarşamba 16:23
  • Dünya Bankası İle Botaş Arasında Tanap Projesi Kredi Anlaşması İmzalandı08 Şubat 2017 Çarşamba 16:18
  • Erzurum’da Eyof Öncesinde Güvenlik Tedbirleri En Üst Düzeye Çıkarıldı08 Şubat 2017 Çarşamba 16:13
  • Bakan Özlü: "Teknoloji Üreten Bir Türkiye Ancak Türkiye’nin Açığını Kapatabilir"08 Şubat 2017 Çarşamba 16:13
  • Kredi Borcunu Ödeyemeyen Mersinli Çiftçinin Tarlası İcradan Satışa Çıkarıldı08 Şubat 2017 Çarşamba 16:08
  • Ordu’da Terörle Mücadeleye Zırhlı Takviye08 Şubat 2017 Çarşamba 16:03
  • Beyoğlu’nda Doğaya Destek Olana, Buz Pisti Bileti Hediye08 Şubat 2017 Çarşamba 15:58
  • Uçak Şirketleri İran Hükümetinden Yana Dertli08 Şubat 2017 Çarşamba 15:58
  • Heyelanlı Yolda Tehlikeli Geçiş08 Şubat 2017 Çarşamba 15:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti