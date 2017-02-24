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Trump, Abd’nin Nükleer Üstünlüğünü Yineledi

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Trump, Abd’nin Nükleer Üstünlüğünü Yineledi
ABD Başkan'ı Donald Trump, ABD'nin nükleer cephaneliğini genişletmek istediklerini söyledi.

ABD Başkan'ı Donald Trump, ABD'nin nükleer cephaneliğini genişletmek istediklerini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve başladıktan sonra konuya ilişkin ilk yorumunda, ABD'nin nükleer cephaneliğini genişletilmesini istediğini söyledi. Trump, verdiği röportajda ABD'nin nükleer silah kapasitesinin gerisinde kaldığını belirtti. Trump konuya ilişkin: "Eğer hiçbir ülkede nükleer silah yoksa bu harika olabilir ancak tersi bir durum söz konusu ise ABD nükleer cephane üstünlüğünde zirvede olmalıdır.Kimsenin nükleer bombası yok, ama dost ülke olsa bile asla herhangi bir ülkenin altında nükleer güç konusunda asla geride kalmayacağız" dedi. ABD ve Rusya arasında imzalanan "yeni stratejik silahların kısıtlanması antlaşması" önümüzdeki yıl 5 Şubat'a kadar her iki ülkenin de nükleer silah cephanelerini 10 yıl boyunca eşit seviyelerde sınırlamasını şart koşuyor.

Öte yandan Trump, kampanyası vaatleri esnasında nükleer yayılmayı, dünyanın karşı karşıya olduğu "en büyük ve tek sorun" olarak nitelendirmişti.

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