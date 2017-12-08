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Trump, Cuma Namazı Çıkışı Protesto Edildi

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Trump, Cuma Namazı Çıkışı Protesto Edildi
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması Adana'da Köklü Değişim Platformu üyeleri tarafından...

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması Adana'da Köklü Değişim Platformu üyeleri tarafından cuma namazı sonrası protesto edildi.

Sabancı Merkez Camisi'nde kılınan cuma namazının ardından cemaatin bir kısmının da katılımıyla Köklü Değişim Platformu tarafından basın açıklaması yapıldı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Muhammet Ali Tuluk, Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın kınama ve barış mesajlarıyla kurtarılamayacağını belirterek şunları söyledi:

"Kudüs, Müslümanların kanları ile fethedilmişti. Mescid-i Aksa üç kutsal mescidimizden birisi ve ilk kıblemizdir. Bu nedenle Kudüs istediğiniz gibi İsrail'e başkent değil, olsa olsa mezar olacaktır. Hatta ve hatta çok yakında Müslümanlar hilafeti yeniden ikame ederek paramparça olan İslam ümmetini birleştirecek ve Mescid-i Aksa'yı siyonistlerin pisliklerinden temizleyeceklerdir. Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu ancak "Kudüs işgal altındayken bize gülmek haram olsun" diyen Selahaddinler gibi komutanlarla kurtulur."

Basın açıklamasının ardından ellerinde çeşitli flamalar olan grup tekbir getirip dua ettikten sonra "Kudüs İsrail'e başkent değil mezar olacak" sloganı atarak olaysız dağıldı.

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