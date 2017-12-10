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Trump, Kaliforniya’daki Yangın İçin Acil Durum İlan Etti

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Trump, Kaliforniya’daki Yangın İçin Acil Durum İlan Etti
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde kontrol altına alınamayan yangınlar için ABD Başkanı Donald Trump, acil durum ilan etti.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde kontrol altına alınamayan yangınlar için ABD Başkanı Donald Trump, acil durum ilan etti. Orman yangınlarından etkilenen kent ve şehirlerin federal yardım almasına izin veren acil bir bildiri yayınladı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir haftadır devam eden ve kontrol altına alınamayan, her geçen gün etkisini artırarak devam eden yangınlar için ABD Başkanı Donald Trump, acil durum ilan ederek federal hükümet her türlü imkanı kullanacak açıklamasında bulundu.

Yetkililer, Kaliforniya eyaletinde devam eden yangınların kontrol altına alınamadığını, 750 ev ve iş yerinin kullanılmayacak derecede zarar gördüğünü açıkladı. Çok sayıda küçük ve büyükbaş hayvanın telef olduğu, at çiftliklerinde ise binlerce atın yanarak telef olduğu belirtildi. On binlerce kişinin evlerinden tahliye edilerek geçici sığınaklara yerleştirildiği açıklandı. Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles, San Diego ve Santa Paula kentlerinde etkili olan yangınlarda şimdiye kadar 70 yaşında bir kadının hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı açıklandı.

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