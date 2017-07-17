  • BIST 106.217
  • Altın 140,053
  • Dolar 3,5310
  • Euro 4,0513
  • Samsun 22 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 25 °C
  • İzmir 24 °C
  • Ordu 25 °C
  • Sinop 22 °C
  • Giresun 26 °C
  • Amasya 22 °C
  • Rize 26 °C
  • Trabzon 26 °C

Trump, "Made İn America" Haftası İlan Etti

» »
Trump, "Made İn America" Haftası İlan Etti
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'de yapılan ürünlerin sergilenmesi için "Made in America" haftası ilan etti.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'de yapılan ürünlerin sergilenmesi için "Made in America" haftası ilan etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerika'da yapılan ürünlerin sergilenmesi için "Made in America" (Amerika'da üretilmiştir) haftası ilan etti. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, "Made in America" haftasının amacının ABD'de dünyaya kaliteyi getirdiğini düşünen şirketleri ve işçileri onurlandırmak olduğu belirtildi. Trump, sergi ile ilgili 50 eyaletten gelen şirket temsilcilerini ağırladı.

Trump, daha önce yaptığı açıklamada Amerikan ürünlerini satın almak ve Amerikalıları işe almak gibi hükümetinin iki önemli ekonomik hedefi olacağını söylemişti.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İtalya’dan Mülteci Çocuklar İçin Üzücü Karar17 Temmuz 2017 Pazartesi 19:18
  • Bm’den Güney Sudan’a Yeni Bir Barış Gücü17 Temmuz 2017 Pazartesi 17:48
  • Mısır’da Skandal17 Temmuz 2017 Pazartesi 17:23
  • Almanya Başbakanı Merkel: “Ab Ülkeleri Kendi Gelecekleriyle İlgilenmeli”17 Temmuz 2017 Pazartesi 16:48
  • Özgür Suriye Ordusu Halep’te Pyd Mevzilerine Saldırdı17 Temmuz 2017 Pazartesi 16:38
  • Cambridge Dükü Ve Düşesi Varşova’da17 Temmuz 2017 Pazartesi 16:28
  • Ab’den 16 Suriyeli’ye Yaptırım17 Temmuz 2017 Pazartesi 16:03
  • Lavrov’dan Abd’ye: “Güpegündüz Soygun”17 Temmuz 2017 Pazartesi 16:03
  • Güney Koreli Bilim Adamları Deniz Suyundan Değerli Metal Kazanımına Yeni Çözüm Buldu17 Temmuz 2017 Pazartesi 15:38
  • 3 Abd’li Eğitimciyi Öldüren Ürdünlü Askere Ömür Boyu Hapis17 Temmuz 2017 Pazartesi 15:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti