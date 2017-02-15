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Trump, Netanyahu İle İlk Kez Bir Arada

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Trump, Netanyahu İle İlk Kez Bir Arada
ABD Başkanı Donald Trump, göreve gelmesinin ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ilk kez bir araya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve gelmesinin ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ilk kez bir araya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve gelmesinin ardından liderlerle bir araya gelmeye devam ediyor. Trump, daha önce telefon görüşmeleri yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ilk kez yüz yüze görüşme için bir araya geldi. Trump, Netanyahu'yu Beyaz Saray'ın kapısında karşıladı. Yapılacak ikili görüşmenin Orta Doğu politikaları ile ilgili olması bekleniyor.

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