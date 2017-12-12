Trump, Taciz Suçlamalarını Yalanladı

ABD Başkanı Donald Trump, hakkında çıkan taciz suçlamalarını yalanladı.

ABD Başkanı Donald Trump, hakkında çıkan taciz suçlamalarını yalanladı.

ABD Başkanı Donald Trump, kendisini cinsel tacizle suçlayan 3 kadının Kongre'ye soruşturma çağrısının ardından Twitter'dan açıklama yaparak, suçlamaları "yalan haber" olarak niteledi.

Trump, resmi Twitter hesabından "Demokratlar binlerce saati ve milyonlarca doları harcamalarına rağmen Rusya ile gizli anlaşmayı göstermekte başarısız oldular. Şimdi yalan suçlamalarla ve hiç duymadığım ya da tanışmadığım kadınlarla ilgili uydurma hikayelerle yola devam ediyorlar. Yalan haber" açıklamasını yaptı.

Öte yandan Amerika'da Başkan Donald Trump'ın kendilerine cinsel tacizde bulunduğunu iddia eden Jessica Leeds, Rachel Crooks ve Samantha Holvey düzenledikleri basın toplantısında yaşananlarını anlatarak kongrenin konuyu soruşturmasını istemişlerdi.