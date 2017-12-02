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Trump: "Tillerson Görevi Bırakmıyor"

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Trump: "Tillerson Görevi Bırakmıyor"
WASHINGTON (İHA) – ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın görevden alınacağına dair çıkan haberleri yalanladı.

WASHINGTON (İHA) – ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın görevden alınacağına dair çıkan haberleri yalanladı. Trump, yaptığı açıklamada "Tillerson yapılan spekülasyona rağmen Trump yönetiminden ayrılmayacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın görevi bırakmayacağını açıkladı. Trump, resmi Twitter hesabından "Medya, Rex Tillerson'ı kovduğum ya da yakında ayrılacağına dair spekülasyonlar yapıyor. Yalan haberler. O ayrılmıyor ve belirli konularda hemfikirken, birlikte iyi çalışıyoruz ve Amerika'ya yine saygı gösteriliyor" mesajını yayınladı.

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