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Trump Türkiye için neyin önemli olduğunu anladı

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Trump Türkiye için neyin önemli olduğunu anladı
Başbakan Yıldırım, ABD'nin YPG'ye silah sağlamasına ilişkin, "ABD lideri Donald Trump, Türkiye için neyin önemli olduğunu anladı" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Downing Street'teki Başbakanlık Binası'nda İngiltere Başbakanı Theresa May ile bir araya geldi. Görüşmede, terörle mücadeleden Kıbrıs'a, birçok konuda ikili temas ve iş birliğinin artarak devam etmesi üzerinde mutabık kalındı.

Başbakan Binali Yıldırım daha sonra İngiltere'nin başkenti Londra'da BBC World'den Lucy Hockings'in sorularını yanıtladı. ABD'nin YPG'ye silah sağlaması konusuna değinen Yıldırım, "ABD lideri Donald Trump, Türkiye için neyin önemli olduğunu anladı. Başkan Trump, silah sağlamanın yanlış olduğunu söyledi. Bu açıkça ifade edildi" diye konuştu.

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