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Trump Ve Erdoğan, Terörle Mücadeleyi Görüştü

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Trump Ve Erdoğan, Terörle Mücadeleyi Görüştü
ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gece saatlerinde gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde terörle mücadele konularını...

ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gece saatlerinde gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde terörle mücadele konularını ele aldı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gece saatlerinde telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Trump stratejik partneri ve aynı zamanda NATO müttefiki Türkiye'ye desteğini yineledi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, her iki ülkenin teröre karşı mücadele edecekleri ve Türkiye'nin DEAŞ ile mücadelede gösterdiği çabanın takdir edildiği bildirildi. Yapılan telefon görüşmesinde her iki ülke de dost ve müttefik olduklarını vurguladı.

Erdoğan telefon görüşmesinde ülkede darbe girişiminde bulunan FETÖ üyelerinin Türkiye'ye iade edilmesi konusunda ABD'nin isteksiz tutumu nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

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