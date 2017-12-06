Trump’a Kudüs Tepkisi

Kudüs'ün Trump tarafından İsrail'in başkenti olarak tanıyacağının açıklanması üzerine Tekirdağ'da Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) liderliğin STK'larında...

Kudüs'ün Trump tarafından İsrail'in başkenti olarak tanıyacağının açıklanması üzerine Tekirdağ'da Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) liderliğin STK'larında katılımı ile ortak basın açıklamasıyla tepki gösterildi.

ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağının açıklanmasına Türkiye'de tepkiler artıyor. Bir tepki de Tekirdağ'dan geldi. Tekirdağ'da TÜGVA önderliğinde diğer STK'larında katıldığı ortak bir basın açıklaması düzenleyerek ABD'nin kararına tepki gösterdiler.

ABD ve İsrail karşıtı sloganların da atıldığı açıklamada, İslam coğrafyasının küresel sömürü düzeninin kıskacında kan gölüne çevrildiği belirtilerek, açıklamada bulunan TÜGVA Tekirdağ İl Temsilcisi Emrah Hekim, "Her geçen gün İslam Coğrafyası küresel sömürü düzeninin kıskacında kan gölüne çevrilmektedir. Dün kendini muasır medeniyetler seviyesinde gören Avrupa'nın merkezinde Bosna'da yaşanan soykırım hafızalarımızda taze iken, Suriye'de her gün bir insanlık dramı yaşanırken; Arakanda naklen soykırımlarda kimyasal silahlarla masum çocuklar ve kadınlar katledilirken; milyonlarca insan yerlerinden yurtlarından ayrılmak durumunda kalmıştır. Ölenlerin hep savunmasız Müslümanlar olduğu açık bir şekilde görülmektedir" dedi.

"Alçaklık olarak nitelendiriyoruz"

Emrah Hekim ayrıca, "İlk kıblemizin bulunduğu Filistin 1948 yılından beri yüzlerce yıllık büyük İsrail Projesi çerçevesinde adım adım işgal altına alınmıştır. Televizyonlarda naklen Müslüman semtleri bombalanırken, masum kadınları, erkekleri, çocukları dünyanın gözü önünde cami avlusunda katledilirken bunu yapan işgalci güruhu "şımarıklıkla" nitelendirip şirin göstermeyi alçaklık olarak nitelendiriyoruz. Müslümanların ilk kıblesinde dahi Ezan-ı Muhammedi'nin yasaklanması; son olarak da Kudüs'ün işgalci Siyonistlerin başkenti olarak ilan edilmesi cüretinde bulunulmuş bir eşkıya ordusuna karşı dik duruşun bir Müslüman için namus meselesi olduğunu tüm İslam alemine hatırlatıyoruz. Dünya Var oldukça yeryüzü bizimdir, Kudüs bizimdir" ifadelerini kullandı.