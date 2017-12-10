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Trump’a Tepki Çığ Gibi Büyüyor

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Trump’a Tepki Çığ Gibi Büyüyor
Ceylanpınar Belediye Başkan Vekili Rüstem Ceylan, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına yönelik ilçe merkezinde düzenlenen protestoya...

Ceylanpınar Belediye Başkan Vekili Rüstem Ceylan, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına yönelik ilçe merkezinde düzenlenen protestoya katıldı.

Ceylanpınar çarşı merkezinde düzenlenen protestoya Ceylanpınar Belediye Başkan Vekili Rüstem Ceylan'ın yanı sıra AK PARTİ, MHP, HÜDAPAR ilçe başkanları, Sivil Toplum Kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Belediye Başkan Vekili Rüstem Ceylan, "Müslüman kardeşlerim son günlerde terör örgütü İsrail başta Müslüman kardeşlerimiz ve Filistin devletinin Müslüman haklarını yok etme ve bölgeyi kan gölüne çevirmek için yaptığı çabalar Allah'ın izniyle boştur. Müslüman kanı dökmek için mücadele veren İsrail'in mazlumların ve mağdurların dualarıyla ve yüce devletimizin desteği ile inşallah bu zulüm son bulacaktır. Bizler alınan boş ve sahte kan içeren açıklamayı tanımıyoruz" diye konuştu.

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