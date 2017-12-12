Trump’a Yargı Darbesi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Başkan Donald Trump'ın itirazına rağmen 1 Ocak'tan itibaren transseksüel bireylerin orduya katılmasına izin vereceğini...

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Başkan Donald Trump'ın itirazına rağmen 1 Ocak'tan itibaren transseksüel bireylerin orduya katılmasına izin vereceğini açıkladı.

Pentagon yaptığı yazılı açıklamada, "Son zamanlarda federal bölge mahkemelerince alınan kararlar doğrultusunda Savunma Bakanlığı, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren transseksüel bireylerin askerlik hizmeti için başvurularını işleme almaya başlanacağı duyurdu. Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada ise söz konusu mahkeme kararlarının temyize götürüleceğini ve Trump yönetiminin aldığı kararın yürürlüğe gireceği ifade edildi.

ABD'de bazı yerel mahkemeler, Trump'ın transseksüellerin Amerikan ordusuna alınmasını engelleyen kararını kasım ayında iptal etme kararı almıştı.