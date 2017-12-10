Trump'ın kararı kaosu tetikledi

CHP Genel Sekreteri Sındır, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve Tel Aviv'deki büyükelçiliği Kudüs'e taşıma kararının bölge huzuruna büyük zarar verdiğini söyledi

Partisinin Bergama Öğretmen Evi'nde düzenlenen ilçe kongresine katılan CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, ilçe kongrelerinin önemli olduğunu belirterek, bunun bir bayrak yarışı olduğunu ifade etti. İçişleri Bakanlığı tarafından CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin görevden uzaklaştırılmasına değinen Sındır, "Bizi korkutamayacaklar" dedi.

Ortadoğu'daki gelişmelere işaret eden Sındır, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının bölgenin huzuruna büyük zarar verdiğini vurguladı. Sındır, "Kudüs'te iki devlet çözüm arayışı içerisindeyken oradaki Filistin halkına olan duygusal bağlılığımızın, Filistin halkının haklarının korunması devlet olarak tüm dünya tarafından tanınmasını talep ederken bu bölgeye çomak sokmaktır. Bölgeyi yeni bir kaos ve kargaşanın içine sokmaktır. Kudüs'te sadece biz değil, dünya devletlerinin tamamın ABD'nin bu kararına karşı çıkmıştır" diye konuştu.